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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 457458459460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:45

Re: БМ БАНК

Кажуть що списують в останній день місяця якщо є гроші, тож можна обійти...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлень: 7758
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:07

  Surferlox написав:И как быть с депозитом который упадет на счет (карту)? К примеру с мая начнет взиматься абонплата а депозит упадет на счет в середине октября. Как можно избежать списания?

З повідомлення банка

БМ банк планує у встановлений законодавством термін – до 180 днів з дати узгодження з Національним банком (НБУ) – повністю виконати свої зобов’язання, пов’язані з банківською діяльністю і перш за все – перед клієнтами.
У вересні 2018 року БМ банк планує подати НБУ клопотання про відкликання банківської ліцензії.


Із ЗУ від 23 березня 2017 року № 1985-VIII

4. Банк, що припиняється, зобов’язаний повністю реалізувати План припинення у строк до 180 календарних днів з дня його погодження Національним банком України.

Банк, що припиняється, має право достроково виконати свої зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності, включаючи право розірвання договорів в односторонньому порядку. У разі відсутності вкладника та іншого кредитора Банку, що припиняється, у місці виконання зобов’язання або ухилення його від прийняття виконання зобов’язання Банк, що припиняється, перераховує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, цінні папери, належні вкладнику або іншому кредитору Банку, що припиняється, у депозит нотаріуса, нотаріальної контори відповідно до законодавства України. Перерахування таких коштів або цінних паперів здійснюється Банком, що припиняється, у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора про дострокове припинення зобов’язання.

5. Після реалізації Плану припинення Банк, що припиняється, звертається до Національного банку України з клопотанням про відкликання банківської ліцензії у порядку, визначеному Національним банком України.

Тобто, до вересня БМ достроково розірве усі депозити, а хто на забере свої кошти протягом 30 днів, потім почне шукати свої гроші у нотаріусів, які також захочуть різні «комісії»

Тому важливо, щоб БМ, щоб не створювати черги та мітинги з незадоволених вкладників у своєму єдиному відділенні у Києві з можливими «ексцесами» та відповідну додаткову антирекламу ВТБ (єдиному акціонеру БМ), надав можливість своїм клієнтам оперативно звернутися до банку із відповідними заявами з копіями відповідних документів укрпоштою або електронною поштою для перерахування коштів з БМ на рахунки клієнтів в інших банках.
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:10

ИМХО, "Представника банку" сократили...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:23

  darmet написав:ИМХО, "Представника банку" сократили...

При чем с нарушением КЗоТ, т.е. без предупреждения за 2 месяца :D
Victor37
 
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