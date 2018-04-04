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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:45
Кажуть що списують в останній день місяця якщо є гроші, тож можна обійти...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:07
Surferlox написав:
И как быть с депозитом который упадет на счет (карту)? К примеру с мая начнет взиматься абонплата а депозит упадет на счет в середине октября. Как можно избежать списания?
З повідомлення банка
БМ банк планує у встановлений законодавством термін – до 180 днів з дати узгодження з Національним банком (НБУ) – повністю виконати свої зобов’язання, пов’язані з банківською діяльністю і перш за все – перед клієнтами.
У вересні 2018 року БМ банк планує подати НБУ клопотання про відкликання банківської ліцензії.
Із ЗУ від 23 березня 2017 року № 1985-VIII
4. Банк, що припиняється, зобов’язаний повністю реалізувати План припинення у строк до 180 календарних днів з дня його погодження Національним банком України.
Банк, що припиняється, має право достроково виконати свої зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності, включаючи право розірвання договорів в односторонньому порядку. У разі відсутності вкладника та іншого кредитора Банку, що припиняється, у місці виконання зобов’язання або ухилення його від прийняття виконання зобов’язання Банк, що припиняється, перераховує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, цінні папери, належні вкладнику або іншому кредитору Банку, що припиняється, у депозит нотаріуса, нотаріальної контори відповідно до законодавства України. Перерахування таких коштів або цінних паперів здійснюється Банком, що припиняється, у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора про дострокове припинення зобов’язання.
5. Після реалізації Плану припинення Банк, що припиняється, звертається до Національного банку України з клопотанням про відкликання банківської ліцензії у порядку, визначеному Національним банком України.
Тобто, до вересня БМ достроково розірве усі депозити, а хто на забере свої кошти протягом 30 днів, потім почне шукати свої гроші у нотаріусів, які також захочуть різні «комісії»
Тому важливо, щоб БМ, щоб не створювати черги та мітинги з незадоволених вкладників у своєму єдиному відділенні у Києві з можливими «ексцесами» та відповідну додаткову антирекламу ВТБ (єдиному акціонеру БМ), надав можливість своїм клієнтам оперативно звернутися до банку із відповідними заявами з копіями відповідних документів укрпоштою або електронною поштою для перерахування коштів з БМ на рахунки клієнтів в інших банках.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 19:10
ИМХО, "Представника банку" сократили...
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darmet
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Додано: Вів 03 кві, 2018 19:23
darmet написав:
ИМХО, "Представника банку" сократили...
При чем с нарушением КЗоТ, т.е. без предупреждения за 2 месяца
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Додано: Сер 04 кві, 2018 09:38
Фантом написав: darmet написав:БМ БАНК
Уважаемый представитель БМ БАНКа! Растолкуйте, пожалуйста, ситуацию депозитчикам, у которых договор заканчивается летом.
Присоединяюсь.
А в чем проблема?
В дату окончания депозита придти в банк и забрать депозит. Ведь до конца сентября БМ такой же банк, как и все остальные банки. Финансовой компанией он станет только после того, как НБУ отзовет у него банковскую лицензию.
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 04 кві, 2018 09:52
chipmunk написав:
Кажуть що списують в останній день місяця якщо є гроші, тож можна обійти...
Не в останній день місяця, а в останній робочий
день місяця
Surferlox написав:
И как быть с депозитом который упадет на счет (карту)? К примеру с мая начнет взиматься абонплата а депозит упадет на счет в середине октября. Как можно избежать списания?
Если БМ будет придерживаться своего плана, одобренного НБУ, то до середины октября Ваш (как и мой) вклад не доживет. БМ досрочно выдаст все вклады до 20 сентября.
Списания можно избежать, обнулив свой счет/карту, не дожидаясь останнього робочого дня місяця
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 04 кві, 2018 19:58
Планируют рассчитаться со всеми в течении май, июнь
Будут всех обзванивать и говорить когда прийти за деньгами
Паники в отделении нет
Все работают как и обычно
Людей мало
Подробностей нет
Обещают что до конца апреля все будет ясно
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Додано: Сер 04 кві, 2018 20:02
lubopytnaya написав:
В дату окончания депозита придти в банк и забрать депозит
вам кійовскім все просто, а решту людей напряжно їхатив кійов
і не факт що все порішаєтсья за 1 день..
+50грн !
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Додано: Чет 05 кві, 2018 14:47
С карты в гривне можно по безналу вывести в другой банк без комиссии? На горячей линии говорят что не могут гарантировать что карты будут действовать после того как банк досрочно выполнит свои обязательства перед вкладчиками (май-июнь) и что при снятии в банкомате могут быть проблемы.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:35
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