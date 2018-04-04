Додано: Чет 05 кві, 2018 16:54

Квесторе_поверніться написав: Surferlox написав: С карты в гривне можно по безналу вывести в другой банк без комиссии? На горячей линии говорят что не могут гарантировать что карты будут действовать после того как банк досрочно выполнит свои обязательства перед вкладчиками (май-июнь) и что при снятии в банкомате могут быть проблемы. С карты в гривне можно по безналу вывести в другой банкНа горячей линии говорят что не могут гарантировать что карты будут действовать после того как банк досрочно выполнит свои обязательства перед вкладчиками (май-июнь) и что при снятии в банкомате могут быть проблемы.

На ВаТу. На ВаТу.

05.04.2018Уважаемые Клиенты!Принято решение о прекращении банковской деятельности БМ БАНК в Украине. БМ БАНК является частью одной из крупнейших в Европе международных финансовых групп – Группы ВТБ, и в Украине она также представлена VTB Bank. Сегодня это один из самых стабильных банков в стране. Гарантируя выполнение договорных обязательств перед нашими клиентами, мы рекомендуем Вам остаться клиентом Группы ВТБ и перейти на обслуживание в VTB Bank (Украина).Предлагая привлекательные депозитные программы и надежные финансовые решения, VTB Bank приготовил для Вас Welcome Bonus – дополнительные 1% годовых к вкладу в гривне и 0,5% в валюте. Эта уникальная возможность приумножить свои сбережения, обеспечив высочайший уровень сервиса Группы ВТБ.Перейти в VTB Bank – это три шага:1. Прийти в отделение БМ БАНК или в одно из отделений VTB Bank в Киеве, Харькове или Днепре (карта отделений).2. Открыть текущий счет.3. Разместить депозит либо лично, либо через Интернет-банкинг VTB Bank.Если Вы уже определились с банком, Вы можете проинформировать наших менеджеров о том, что изменили свое решение, и мы позаботимся о комфортном переходе в VTB Bank.VTB Bank располагает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для качественного обслуживания клиентов и безусловного выполнения всех взятых перед Вами обязательств.C уважением,Владимир Чорновил,Председатель Правления БМ БАНК