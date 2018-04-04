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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 458459460461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:52

  Surferlox написав:С карты в гривне можно по безналу вывести в другой банк без комиссии? На горячей линии говорят что не могут гарантировать что карты будут действовать после того как банк досрочно выполнит свои обязательства перед вкладчиками (май-июнь) и что при снятии в банкомате могут быть проблемы.

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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Surferlox написав:С карты в гривне можно по безналу вывести в другой банк без комиссии? На горячей линии говорят что не могут гарантировать что карты будут действовать после того как банк досрочно выполнит свои обязательства перед вкладчиками (май-июнь) и что при снятии в банкомате могут быть проблемы.

На ВаТу.

05.04.2018
Уважаемые Клиенты!
Принято решение о прекращении банковской деятельности БМ БАНК в Украине. БМ БАНК является частью одной из крупнейших в Европе международных финансовых групп – Группы ВТБ, и в Украине она также представлена VTB Bank. Сегодня это один из самых стабильных банков в стране. Гарантируя выполнение договорных обязательств перед нашими клиентами, мы рекомендуем Вам остаться клиентом Группы ВТБ и перейти на обслуживание в VTB Bank (Украина).
Предлагая привлекательные депозитные программы и надежные финансовые решения, VTB Bank приготовил для Вас Welcome Bonus – дополнительные 1% годовых к вкладу в гривне и 0,5% в валюте. Эта уникальная возможность приумножить свои сбережения, обеспечив высочайший уровень сервиса Группы ВТБ.
Перейти в VTB Bank – это три шага:
1. Прийти в отделение БМ БАНК или в одно из отделений VTB Bank в Киеве, Харькове или Днепре (карта отделений).
2. Открыть текущий счет.
3. Разместить депозит либо лично, либо через Интернет-банкинг VTB Bank.
Если Вы уже определились с банком, Вы можете проинформировать наших менеджеров о том, что изменили свое решение, и мы позаботимся о комфортном переходе в VTB Bank.
VTB Bank располагает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для качественного обслуживания клиентов и безусловного выполнения всех взятых перед Вами обязательств.

C уважением,
Владимир Чорновил,
Председатель Правления БМ БАНК
Щось мені з ТАС "щастить"
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