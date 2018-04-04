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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 458459460461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:52

  Surferlox написав:С карты в гривне можно по безналу вывести в другой банк без комиссии? На горячей линии говорят что не могут гарантировать что карты будут действовать после того как банк досрочно выполнит свои обязательства перед вкладчиками (май-июнь) и что при снятии в банкомате могут быть проблемы.

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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Surferlox написав:С карты в гривне можно по безналу вывести в другой банк без комиссии? На горячей линии говорят что не могут гарантировать что карты будут действовать после того как банк досрочно выполнит свои обязательства перед вкладчиками (май-июнь) и что при снятии в банкомате могут быть проблемы.

На ВаТу.

05.04.2018
Уважаемые Клиенты!
Принято решение о прекращении банковской деятельности БМ БАНК в Украине. БМ БАНК является частью одной из крупнейших в Европе международных финансовых групп – Группы ВТБ, и в Украине она также представлена VTB Bank. Сегодня это один из самых стабильных банков в стране. Гарантируя выполнение договорных обязательств перед нашими клиентами, мы рекомендуем Вам остаться клиентом Группы ВТБ и перейти на обслуживание в VTB Bank (Украина).
Предлагая привлекательные депозитные программы и надежные финансовые решения, VTB Bank приготовил для Вас Welcome Bonus – дополнительные 1% годовых к вкладу в гривне и 0,5% в валюте. Эта уникальная возможность приумножить свои сбережения, обеспечив высочайший уровень сервиса Группы ВТБ.
Перейти в VTB Bank – это три шага:
1. Прийти в отделение БМ БАНК или в одно из отделений VTB Bank в Киеве, Харькове или Днепре (карта отделений).
2. Открыть текущий счет.
3. Разместить депозит либо лично, либо через Интернет-банкинг VTB Bank.
Если Вы уже определились с банком, Вы можете проинформировать наших менеджеров о том, что изменили свое решение, и мы позаботимся о комфортном переходе в VTB Bank.
VTB Bank располагает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для качественного обслуживания клиентов и безусловного выполнения всех взятых перед Вами обязательств.

C уважением,
Владимир Чорновил,
Председатель Правления БМ БАНК
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:37

Re: БМ БАНК

Все как я и предсказывал здесь пару дней назад. Очень «клиенториентировано» по отношению к «не киевлянам»: садитесь на машины-автобусы-поезда и в течение 30 дней быстренько в Киев. Или позднее к нотариусу с его комиссиями. (((
Удивительно, что еще предлагают переходить на обслуживание в ВТБ, который в будущем подсунет точно такую же «свинью».

Шановні клієнти та вкладники!
У зв’язку із погодженням Національним банком України Плану припинення банківської діяльності АТ «БМ БАНК» без припинення юридичної особи, затвердженого рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БМ БАНК», які відбулися 19 березня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, АТ «БМ БАНК» повідомляє Вас про дострокове припинення зобов‘язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, та пропонує звернутись до відділення АТ «БМ БАНК» за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченко, буд. 37/122 , з метою отримання належних Вам грошових коштів та закриття рахунків.
Звертаємо Вашу увагу, що у разі відсутності вкладника та іншого кредитора у місці виконання зобов'язання або ухилення його від прийняття виконання зобов'язання, АТ «БМ БАНК» у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора перерахує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, належні вкладнику або іншому кредитору, у депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу відповідно до законодавства України (більш детальна інформація про нотаріуса буде розміщена на сайті АТ «БМ БАНК» http://www.bmbank.com.ua).
Вкладникам (клієнтам), які уклали з АТ «БМ БАНК» додаткові угоди до договорів банківського вкладу (депозиту) про перерахування по закінченню строку (терміну) зберігання суми вкладу та нарахованих на неї процентів на поточні рахунки в інших банківських установах (в тому числі в банках - партнерах: ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», ПАТ «МАРФІН БАНК» та ПАТ КБ «АКОРДБАНК»), суми вкладів та нарахованих процентів будуть перераховані на поточні рахунки вкладників (клієнтів) в банківських установах згідно умов договору банківського вкладу (депозиту).
З усіх питань, пов’язаних з цим повідомленням, просимо звертатись до відділення АТ «БМ БАНК» за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 37/122 або за телефоном: +38 (044) 499-01-01 в робочі дні з 09.00 до 18.00 години.
З повагою,
Правління АТ «БМ БАНК»
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:45

Re: БМ БАНК

Значит можно перевести гривну из БМ в ВТБ? Для этого нужно звонить менеджеру БМ? Visa отключена будет с 15 мая...
Surferlox
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:47

Re: БМ БАНК

c ВТБ будет та же история примерно сентябрь/октябрь
dexter
 
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