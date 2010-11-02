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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 459460461462

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:48

  EKO написав:
  lel написав:Началось все с НБУ. Но на сайте НБУ решения не нашел. Версия журналистов.
https://economics.unian.ua/finance/1007 ... lnist.html


Да ну прям там. Вот чем вам не оф.источник? http://www.bmbank.com.ua/ru/news?pid=2424

Там теж тушкою в відділення запрошують.
А якщо тушка не в Дніпрі, не в Харкові і не в Києві?
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:02

Re: БМ БАНК

Как быть, если депозит заканчивается летом?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:09

  pfauter написав:Как быть, если депозит заканчивается летом?

Цидулу підписали куди кидати грошенята?
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:15

  pfauter написав:Как быть, если депозит заканчивается летом?

Депозит у ВСЕХ закончился сегодня
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:18

  BBC написав:
  pfauter написав:Как быть, если депозит заканчивается летом?

Депозит у ВСЕХ закончился сегодня

Звідки інфо...і прОценти вже не тікають?
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:20

Квесторе_повернітьсяАТ «БМ БАНК» повідомляє Вас про дострокове припинення зобов‘язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності
http://www.bmbank.com.ua/ru
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:30

  BBC написав:Квесторе_повернітьсяАТ «БМ БАНК» повідомляє Вас про дострокове припинення зобов‘язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності
http://www.bmbank.com.ua/ru

Ну і нехай...
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:32

Re: БМ БАНК

От же ж панімаіш, втб і так заповнений,хоча може до травня нехай полежать
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:35

  chipmunk написав:От же ж панімаіш, втб і так заповнений,хоча може до травня нехай полежать

Валюта чи гривня?
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