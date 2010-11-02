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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:48
Там теж тушкою в відділення запрошують.
А якщо тушка не в Дніпрі, не в Харкові і не в Києві?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:02
Как быть, если депозит заканчивается летом?
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pfauter
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:09
pfauter написав:
Как быть, если депозит заканчивается летом?
Цидулу підписали куди кидати грошенята?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:15
pfauter написав:
Как быть, если депозит заканчивается летом?
Депозит у ВСЕХ закончился сегодня
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:18
BBC написав: pfauter написав:
Как быть, если депозит заканчивается летом?
Депозит у ВСЕХ закончился сегодня
Звідки інфо...і прОценти вже не тікають?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:20
Квесторе_поверніться
АТ «БМ БАНК» повідомляє Вас про дострокове припинення зобов‘язань
, пов'язаних із здійсненням банківської діяльностіhttp://www.bmbank.com.ua/ru
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:30
BBC написав:Квесторе_поверніться
АТ «БМ БАНК» повідомляє Вас про дострокове припинення зобов‘язань
, пов'язаних із здійсненням банківської діяльностіhttp://www.bmbank.com.ua/ru
Ну і нехай...
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:32
От же ж панімаіш, втб і так заповнений,хоча може до травня нехай полежать
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:35
chipmunk написав:
От же ж панімаіш, втб і так заповнений,хоча може до травня нехай полежать
Валюта чи гривня?
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Квесторе_поверніться
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Чет 05 кві, 2018 21:00
wig
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ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12754
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