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Обслуговування в українських
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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 460461462463

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:40

Re: БМ БАНК

Доляр
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:43

  pfauter написав:Квесторе_поверніться
Нет, а карту.

ІБ фуричить...платьожики формуються.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:44

  chipmunk написав:Доляр

Завтра його віддадуть?
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:44

Квесторе_поверніться
Это понятно, только вклад не разрывной (открывал онлайн)....
Как разорвать без поездки в Киев?
Еще, в ИБ сейчас нет возможности пополнения депо.
Востаннє редагувалось pfauter в Чет 05 кві, 2018 21:47, всього редагувалось 1 раз.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:47

  pfauter написав:Квесторе_поверніться
Это понятно, только вклад не разрывной (открывал онлайн)....
Как разорвать без поездки в Киев?

Може самі розірвуть і кинуть на поточний...не знаю.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:48

  Квесторе_поверніться написав:
  pfauter написав:Квесторе_поверніться
Это понятно, только вклад не разрывной (открывал онлайн)....
Как разорвать без поездки в Киев?

Може самі розірвуть і кинуть на поточний...не знаю.

Было-бы отлично!
pfauter
 
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