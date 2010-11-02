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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:40
Доляр
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:43
pfauter написав:Квесторе_поверніться
Нет, а карту.
ІБ фуричить...платьожики формуються.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:44
chipmunk написав:
Доляр
Завтра його віддадуть?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:44
Квесторе_поверніться
Это понятно, только вклад не разрывной (открывал онлайн)....
Как разорвать без поездки в Киев?
Еще, в ИБ сейчас нет возможности пополнения депо.
Востаннє редагувалось pfauter
в Чет 05 кві, 2018 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:47
pfauter написав:Квесторе_поверніться
Это понятно, только вклад не разрывной (открывал онлайн)....
Как разорвать без поездки в Киев?
Може самі розірвуть і кинуть на поточний...не знаю.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:48
Квесторе_поверніться написав: pfauter написав:Квесторе_поверніться
Это понятно, только вклад не разрывной (открывал онлайн)....
Как разорвать без поездки в Киев?
Може самі розірвуть і кинуть на поточний...не знаю.
Было-бы отлично!
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pfauter
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ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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