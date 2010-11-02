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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:40
Re: БМ БАНК
Доляр
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:43
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:44
Квесторе_поверніться
Это понятно, только вклад не разрывной (открывал онлайн)....
Как разорвать без поездки в Киев?
Еще, в ИБ сейчас нет возможности пополнения депо.
Востаннє редагувалось pfauter в Чет 05 кві, 2018 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:47
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:48
Додано: П'ят 06 кві, 2018 01:12
Он уже разорван.
Зайдите в ИБ на страницу этого депозита и внизу страницы кликните кнопку "Операции с депозитом" - всплывает черная надпись: "Договор закрыт"
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 02:31
У меня эта кнопка сейчас не активна ; депозит заканчивается в начале мая
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 06 кві, 2018 02:34
Прийнято рішення про припинення банківської діяльності БМ БАНК в Україні. БМ БАНК є частиною однієї з найбільших в Європі міжнародних фінансових груп – групи ВТБ, і в Україні вона також представлена VTB Bank. Сьогодні це один з найбільш стабільних банків в країні. Гарантуючи виконання договірних зобов'язань перед нашими клієнтами, ми рекомендуємо Вам залишитися клієнтом Групи ВТБ і перейти на обслуговування в VTB Bank (Україна).
Пропонуючи привабливі депозитні програми та надійні фінансові рішення, VTB Bank приготував для Вас Welcome Bonus - додаткові 1% річних до вкладу в гривні і 0,5% в валюті. Це є унікальною можливістью примножити свої заощадження, забезпечивши високий рівень сервісу Групи ВТБ.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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