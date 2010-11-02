Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:30

Только что была в центральном отделении БМ.Там тишина и покой, работает куча менеджеров.По поводу выплат мне объяснили следующее:1. Все операции по депозитам запрещены, но при этом все депозиты остаются действующими и проценты продолжают начисляться вплоть до дня выдачи вклада.2. График выдачи депозитов всем клиентам рассчитан на май-июнь.3. Дата, в которую клиент может забрать свой вклад, будет сообщена клиенту через СМС + бумажное письмо на почтовый адрес по месту жительства.4. Несмотря на досрочную выплату вкладов, депозит считается расторгнутым по сроку и выплачивается в валюте вклада.5. Проценты начисляются до даты выдачи вклада. Т.е. если в СМС указана дата выдачи 12 июня, а клиент приперся за вкладом аж 16-го июня, то проценты будут выплачены по 15е включительно.Правда, я не спросила, если к тому моменту депозит уже закончен, то проценты все равно будут начисляться до даты прихода клиента?Но мне это не грозит, т.к. мой депозит аж до середины октября.