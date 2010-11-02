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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 462463464465>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:59

  chipmunk написав:Кажуть звонить їм рісля 11ї, тоді будуть знати шо і як

Легковажити ніззя...раз % вже не капають БМ контора повинна депо віддати взад.
Вже черга в відділенні стоїть?
Хто перший в черзі ...менша втрачена вигода.
А чи всім вистачить?
Будуть агітувати кантувати на ВаТу...мабуть. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:29

А для тих клієнтів, які укладали дод. угоди на переказ СВІФТом в інший банк - коли буде виконано?

чи варто турбувати теплу лінію чи одразу йти в точку видачі :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:30

Re: БМ БАНК

Сказали що достроково порвуть депо з закінченням після 1 липня, інші доживуть до свого кінця в робочому режимі
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:47

  chipmunk написав:Сказали що достроково порвуть депо з закінченням після 1 липня, інші доживуть до свого кінця в робочому режимі


Угу, и что это значит, что проценты еще начисляются, или полный капут и это просто для соблюдения очередности, я так и не понял.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:55

Re: БМ БАНК

Начисляють, тільки кажуть що проци не на карту, а до депо будуть додавати
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:30

Только что была в центральном отделении БМ.
Там тишина и покой, работает куча менеджеров.

По поводу выплат мне объяснили следующее:
1. Все операции по депозитам запрещены, но при этом все депозиты остаются действующими и проценты продолжают начисляться вплоть до дня выдачи вклада.

2. График выдачи депозитов всем клиентам рассчитан на май-июнь.

3. Дата, в которую клиент может забрать свой вклад, будет сообщена клиенту через СМС + бумажное письмо на почтовый адрес по месту жительства.

4. Несмотря на досрочную выплату вкладов, депозит считается расторгнутым по сроку и выплачивается в валюте вклада.

5. Проценты начисляются до даты выдачи вклада. Т.е. если в СМС указана дата выдачи 12 июня, а клиент приперся за вкладом аж 16-го июня, то проценты будут выплачены по 15е включительно.
Правда, я не спросила, если к тому моменту депозит уже закончен, то проценты все равно будут начисляться до даты прихода клиента? :wink: Но мне это не грозит, т.к. мой депозит аж до середины октября.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:44

По поводу перевода денег в ВТБ.
Уже с сегодняшнего дня в центральном отделении БМ сидит менеджер ВТБ.
Она открывает всем желающим текущие счета ВТБ, чтобы клиенты не тащились четыре квартала от БМ до ВТБ.
Но перечислить деньги на текущий счет в ВТБ можно будет только после того, как придет СМС с датой выдачи вклада. Т.е. тоже по графику, установленным банком БМ.
Я спросила, каким способом деньги будут переводиться из БМ в ВТБ. Сказали что каким-то внутренним банковским переводом между своими счетами, т.е. бесплатно для клиента.

Пока как-то так...
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:53

  greenozon написав:А для тих клієнтів, які укладали дод. угоди на переказ СВІФТом в інший банк - коли буде виконано?

Так же, как и с переводом в ВТБ. Будет исполнено согласно графику выдачи депозитов.
Придет СМС, что можете получить свой депозит в такую-то дату, и в эту дату будет СВІФТ.
По крайней мере, мне сегодня так объяснили, хотя, конечно, по ходу пьесы может что-то и изменится в запланированной ими схеме расчета с клиентами.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:49

lubopytnaya
Депозит онлайн на карту упадет?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:29

  pfauter написав:lubopytnaya
Депозит онлайн на карту упадет?

Вам пришлють СМС...чекайте.
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