Легковажити ніззя...раз % вже не капають БМ контора повинна депо віддати взад.
Вже черга в відділенні стоїть?
Хто перший в черзі ...менша втрачена вигода.
А чи всім вистачить?
Будуть агітувати кантувати на ВаТу...мабуть.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:59
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:29
А для тих клієнтів, які укладали дод. угоди на переказ СВІФТом в інший банк - коли буде виконано?
чи варто турбувати теплу лінію чи одразу йти в точку видачі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:30
Re: БМ БАНК
Сказали що достроково порвуть депо з закінченням після 1 липня, інші доживуть до свого кінця в робочому режимі
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:47
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:55
Re: БМ БАНК
Начисляють, тільки кажуть що проци не на карту, а до депо будуть додавати
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:30
Только что была в центральном отделении БМ.
Там тишина и покой, работает куча менеджеров.
По поводу выплат мне объяснили следующее:
1. Все операции по депозитам запрещены, но при этом все депозиты остаются действующими и проценты продолжают начисляться вплоть до дня выдачи вклада.
2. График выдачи депозитов всем клиентам рассчитан на май-июнь.
3. Дата, в которую клиент может забрать свой вклад, будет сообщена клиенту через СМС + бумажное письмо на почтовый адрес по месту жительства.
4. Несмотря на досрочную выплату вкладов, депозит считается расторгнутым по сроку и выплачивается в валюте вклада.
5. Проценты начисляются до даты выдачи вклада. Т.е. если в СМС указана дата выдачи 12 июня, а клиент приперся за вкладом аж 16-го июня, то проценты будут выплачены по 15е включительно.
Правда, я не спросила, если к тому моменту депозит уже закончен, то проценты все равно будут начисляться до даты прихода клиента? Но мне это не грозит, т.к. мой депозит аж до середины октября.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:44
По поводу перевода денег в ВТБ.
Уже с сегодняшнего дня в центральном отделении БМ сидит менеджер ВТБ.
Она открывает всем желающим текущие счета ВТБ, чтобы клиенты не тащились четыре квартала от БМ до ВТБ.
Но перечислить деньги на текущий счет в ВТБ можно будет только после того, как придет СМС с датой выдачи вклада. Т.е. тоже по графику, установленным банком БМ.
Я спросила, каким способом деньги будут переводиться из БМ в ВТБ. Сказали что каким-то внутренним банковским переводом между своими счетами, т.е. бесплатно для клиента.
Пока как-то так...
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:53
Так же, как и с переводом в ВТБ. Будет исполнено согласно графику выдачи депозитов.
Придет СМС, что можете получить свой депозит в такую-то дату, и в эту дату будет СВІФТ.
По крайней мере, мне сегодня так объяснили, хотя, конечно, по ходу пьесы может что-то и изменится в запланированной ими схеме расчета с клиентами.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:29
реклама
|