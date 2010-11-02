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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 462463464465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:42

  pfauter написав:lubopytnaya
Депозит онлайн на карту упадет?

Насколько я поняла - нет, надо топать в отделение, раз банк будет приглашать на определенную дату.
Но я интересовалась исключительно валютными депозитами, т.к. гривны у меня в БМ нет. Может, гривневые и упадут на карту.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:48

pfauter, на VISA точно не упадут.

После 14.05.2018 обслуживание платежных карт МПС VISA будет полностью прекращено*.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим завершить все свои операции с использованием платежных карт МПС VISA International до 15 мая 2018 года.
Так же сообщаем, что вы можете продолжать пользоваться своим карточным счетом, в т.ч. получать наличные денежные средства в кассах АО «БМ БАНК» до 25 июня 2018 года.

*-обслуживание карт МПС VISA, эмитированных АО «БМ БАНК» - полностью (в т.ч. В ПОС-терминалах и банкоматах Банка и других банков) и обслуживание карт МПС VISA, эмитированных другими банками - в ПОС-терминалах и банкоматах АО «БМ БАНК».
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:58

Re: БМ БАНК

Вобщем всё для клиентов из периферии. Могли бы отдать месяц, два назад, когда отделения ещё были в большинстве областных центров.
Теперь примерно понятно как будет сворачиваться ВТБ, хотел ещё с ним поработать в гривне, но такой геморрой и нафиг не нужен.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:14

  Фантом написав:Вобщем всё для клиентов из периферии. Могли бы отдать месяц, два назад, когда отделения ещё были в большинстве областных центров.
Теперь примерно понятно как будет сворачиваться ВТБ, хотел ещё с ним поработать в гривне, но такой геморрой и нафиг не нужен.

Умные люди еще в 2014 по курсу 8,5 свернулись, как я, например..
dexter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:16

  dexter написав:
  Фантом написав:Вобщем всё для клиентов из периферии. Могли бы отдать месяц, два назад, когда отделения ещё были в большинстве областных центров.
Теперь примерно понятно как будет сворачиваться ВТБ, хотел ещё с ним поработать в гривне, но такой геморрой и нафиг не нужен.

Умные люди еще в 2014 по курсу 8,5 свернулись, как я, например..

Умные ещё и на 13% безналоговых успели проехаться. Но я не из их числа. :D
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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