Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:58

Вобщем всё для клиентов из периферии. Могли бы отдать месяц, два назад, когда отделения ещё были в большинстве областных центров.

Теперь примерно понятно как будет сворачиваться ВТБ, хотел ещё с ним поработать в гривне, но такой геморрой и нафиг не нужен.

Кто не пьёт, тот не рискует.