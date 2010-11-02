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БМ БАНК
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:42
pfauter написав:lubopytnaya
Депозит онлайн на карту упадет?
Насколько я поняла - нет, надо топать в отделение, раз банк будет приглашать на определенную дату.
Но я интересовалась исключительно валютными депозитами, т.к. гривны у меня в БМ нет. Может, гривневые и упадут на карту.
Жадность и Отвага!
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:48
pfauter, на VISA точно не упадут.
После 14.05.2018 обслуживание платежных карт МПС VISA будет полностью прекращено*.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим завершить все свои операции с использованием платежных карт МПС VISA International до 15 мая 2018 года.
Так же сообщаем, что вы можете продолжать пользоваться своим карточным счетом, в т.ч. получать наличные денежные средства в кассах АО «БМ БАНК» до 25 июня 2018 года.
*-обслуживание карт МПС VISA, эмитированных АО «БМ БАНК» - полностью (в т.ч. В ПОС-терминалах и банкоматах Банка и других банков) и обслуживание карт МПС VISA, эмитированных другими банками - в ПОС-терминалах и банкоматах АО «БМ БАНК».
Жадность и Отвага!
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:58
Вобщем всё для клиентов из периферии. Могли бы отдать месяц, два назад, когда отделения ещё были в большинстве областных центров.
Теперь примерно понятно как будет сворачиваться ВТБ, хотел ещё с ним поработать в гривне, но такой геморрой и нафиг не нужен.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:14
Фантом написав:
Вобщем всё для клиентов из периферии. Могли бы отдать месяц, два назад, когда отделения ещё были в большинстве областных центров.
Теперь примерно понятно как будет сворачиваться ВТБ, хотел ещё с ним поработать в гривне, но такой геморрой и нафиг не нужен.
Умные люди еще в 2014 по курсу 8,5 свернулись, как я, например..
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dexter
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:16
dexter написав: Фантом написав:
Вобщем всё для клиентов из периферии. Могли бы отдать месяц, два назад, когда отделения ещё были в большинстве областных центров.
Теперь примерно понятно как будет сворачиваться ВТБ, хотел ещё с ним поработать в гривне, но такой геморрой и нафиг не нужен.
Умные люди еще в 2014 по курсу 8,5 свернулись, как я, например..
Умные ещё и на 13% безналоговых успели проехаться. Но я не из их числа.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:13
Фантом написав: dexter написав: Фантом написав:
Вобщем всё для клиентов из периферии. Могли бы отдать месяц, два назад, когда отделения ещё были в большинстве областных центров.
Теперь примерно понятно как будет сворачиваться ВТБ, хотел ещё с ним поработать в гривне, но такой геморрой и нафиг не нужен.
Умные люди еще в 2014 по курсу 8,5 свернулись, как я, например..
Умные ещё и на 13% безналоговых успели проехаться. Но я не из их числа.
я на 20% безналоговых успел, в этом же бм
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dexter
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:22
А я в фидо под 60% - тоже не плохо было. хорошо отдохнул, затарился техникой
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:12
dexter написав:
я на 20% безналоговых успел, в этом же бм
20% безналоговых - это ниачом по тем временам. Тогда безналоговые были 25,5-26%
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 07 кві, 2018 07:22
lubopytnaya написав:pfauter
, на VISA точно не упадут.После 14.05.2018 обслуживание платежных карт МПС VISA будет полностью прекращено*.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим завершить все свои операции с использованием платежных карт МПС VISA International до 15 мая 2018 года.
Так же сообщаем, что вы можете продолжать пользоваться своим карточным счетом, в т.ч. получать наличные денежные средства в кассах АО «БМ БАНК» до 25 июня 2018 года.
*-обслуживание карт МПС VISA, эмитированных АО «БМ БАНК» - полностью (в т.ч. В ПОС-терминалах и банкоматах Банка и других банков) и обслуживание карт МПС VISA, эмитированных другими банками - в ПОС-терминалах и банкоматах АО «БМ БАНК».
Ваша вчерашняя встреча в банке и количество информации изложенной в открытом доступе это достойный поступок. Учитывая,что смс может не дойти,также и почта может подвести,то следует после праздников регулярно напоминать банку
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 07 кві, 2018 08:44
dexter написав: Фантом написав: dexter написав:
Умные люди еще в 2014 по курсу 8,5 свернулись, как я, например..
Умные ещё и на 13% безналоговых успели проехаться. Но я не из их числа.
я на 20% безналоговых успел, в этом же бм
13% безналоговых - это в $.
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THB
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Суб 07 кві, 2018 07:25
sens
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