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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 463464465466

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:21

  THB написав:

13% безналоговых - это в $. :)[/quote]

купил по соцкурсу по 8 ...13 грн
продал на пике по 36 грн
купил в Михе по 20,40 грн
продал в Михе по 26 грн
купил прошлым летом 2009 года сининькие по 25,75

у кого так , тот в БМ не держит 8)
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10691
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 627 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:33

  sens написав:
  THB написав:

13% безналоговых - это в $. :)


купил по соцкурсу по 8 ...13 грн
продал на пике по 36 грн
купил в Михе по 20,40 грн
продал в Михе по 26 грн
купил прошлым летом 2009 года сининькие по 25,75

у кого так , тот в БМ не держит 8)[/quote]
с 2014 у дяди Вовы, все пучком.
dexter
 
Повідомлень: 73
З нами з: 10.04.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 463464465466
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