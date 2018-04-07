13% безналоговых - это в $. [/quote]
купил по соцкурсу по 8 ...13 грн
продал на пике по 36 грн
купил в Михе по 20,40 грн
продал в Михе по 26 грн
купил прошлым летом 2009 года сининькие по 25,75
у кого так , тот в БМ не держит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:21
13% безналоговых - это в $. [/quote]
купил по соцкурсу по 8 ...13 грн
продал на пике по 36 грн
купил в Михе по 20,40 грн
продал в Михе по 26 грн
купил прошлым летом 2009 года сининькие по 25,75
у кого так , тот в БМ не держит
никому не верю
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:33
Додано: Суб 07 кві, 2018 20:12
А сами эти банки разве комиссию не берут?зачисление на универсалку понятное дело,что без.Тогда можно и на альфу и пумб перекинуть если всё без комиссии будет.
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