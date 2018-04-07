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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 463464465466

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:21

  THB написав:

13% безналоговых - это в $. :)[/quote]

купил по соцкурсу по 8 ...13 грн
продал на пике по 36 грн
купил в Михе по 20,40 грн
продал в Михе по 26 грн
купил прошлым летом 2009 года сининькие по 25,75

у кого так , тот в БМ не держит 8)
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10691
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 627 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:33

  sens написав:
  THB написав:

13% безналоговых - это в $. :)


купил по соцкурсу по 8 ...13 грн
продал на пике по 36 грн
купил в Михе по 20,40 грн
продал в Михе по 26 грн
купил прошлым летом 2009 года сининькие по 25,75

у кого так , тот в БМ не держит 8)[/quote]
с 2014 у дяди Вовы, все пучком.
dexter
 
Повідомлень: 73
З нами з: 10.04.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:12

  EKO написав:
  Surferlox написав:Значит можно перевести гривну из БМ в ВТБ? Для этого нужно звонить менеджеру БМ? Visa отключена будет с 15 мая...

Чтоб никуда не ездить, вариант еще перекинуть на универсалку привата через https://sendmoney.privatbank.ua/ua, вроде ж бесплатный перевод с любого банка. Я так иногда с бм, пумбы и абанки закидывал, всегда 0 комиссии.

А сами эти банки разве комиссию не берут?зачисление на универсалку понятное дело,что без.Тогда можно и на альфу и пумб перекинуть если всё без комиссии будет.
Анюта
 
Повідомлень: 68
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 08:01

Анюта
Через данный сервис без комиссии только на приват
pfauter
 
Повідомлень: 184
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 16:14

БМ Банк на своєму сайті повідомив, що НБУ погодив План припинення банківської діяльності БМ Банку без припинення юридичної особи (цей план був затверджений позачерговими зборами акціонерів банку 19 березня).

БМ Банк оголосив про “дострокове припинення зобов‘язань, пов`язаних із здійсненням банківської діяльності” та запропонував клієнтам звернутись до відділення банку за адресою м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122 , для отримання належних коштів та закриття рахунків.
“У разі відсутності вкладника та іншого кредитора у місці виконання зобов`язання або ухилення його від прийняття виконання зобов`язання, АТ «БМ БАНК» у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора перерахує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, належні вкладнику або іншому кредитору, у депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу відповідно до законодавства України”, - уточнюється в повідомленні.
prodigy
 
Повідомлень: 3571
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:39

Re: БМ БАНК

"оголосив про “дострокове припинення зобов‘язань" это уже проценты не будут начислять по депозитным вкладам или как? Если в мае вклад должен был закончиться, то ждать окончания по сроку или раньше придёт повідомлення письмом о досрочном прекращении или сообщение на их сайте это и есть повідомлення вкладнику?
lora
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:41

Re: БМ БАНК

и как они собираются обслужить ВСЕХ клиентов Украины в одном отделении на м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122?
lora
 
Повідомлень: 307
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  #<1 ... 463464465466
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