13% безналоговых - это в $. [/quote]
купил по соцкурсу по 8 ...13 грн
продал на пике по 36 грн
купил в Михе по 20,40 грн
продал в Михе по 26 грн
купил прошлым летом 2009 года сининькие по 25,75
у кого так , тот в БМ не держит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:21
13% безналоговых - это в $. [/quote]
купил по соцкурсу по 8 ...13 грн
продал на пике по 36 грн
купил в Михе по 20,40 грн
продал в Михе по 26 грн
купил прошлым летом 2009 года сининькие по 25,75
у кого так , тот в БМ не держит
никому не верю
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:33
Додано: Суб 07 кві, 2018 20:12
А сами эти банки разве комиссию не берут?зачисление на универсалку понятное дело,что без.Тогда можно и на альфу и пумб перекинуть если всё без комиссии будет.
Додано: Нед 08 кві, 2018 16:14
БМ Банк на своєму сайті повідомив, що НБУ погодив План припинення банківської діяльності БМ Банку без припинення юридичної особи (цей план був затверджений позачерговими зборами акціонерів банку 19 березня).
БМ Банк оголосив про “дострокове припинення зобов‘язань, пов`язаних із здійсненням банківської діяльності” та запропонував клієнтам звернутись до відділення банку за адресою м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122 , для отримання належних коштів та закриття рахунків.
“У разі відсутності вкладника та іншого кредитора у місці виконання зобов`язання або ухилення його від прийняття виконання зобов`язання, АТ «БМ БАНК» у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора перерахує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, належні вкладнику або іншому кредитору, у депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу відповідно до законодавства України”, - уточнюється в повідомленні.
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:39
Re: БМ БАНК
"оголосив про “дострокове припинення зобов‘язань" это уже проценты не будут начислять по депозитным вкладам или как? Если в мае вклад должен был закончиться, то ждать окончания по сроку или раньше придёт повідомлення письмом о досрочном прекращении или сообщение на их сайте это и есть повідомлення вкладнику?
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:41
Re: БМ БАНК
и как они собираются обслужить ВСЕХ клиентов Украины в одном отделении на м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122?
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:06
lora
Может переведут на текущий, а потом через интернет банк выведем?
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:12
Re: БМ БАНК
+50грн !
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Додано: Пон 09 кві, 2018 09:39
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