RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
БМ БАНК

БМ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 464465466467

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:43

  lora написав:"оголосив про “дострокове припинення зобов‘язань" это уже проценты не будут начислять по депозитным вкладам или как? Если в мае вклад должен был закончиться, то ждать окончания по сроку или раньше придёт повідомлення письмом о досрочном прекращении или сообщение на их сайте это и есть повідомлення вкладнику?

lora, в головном офисе разъяснили график и процедуру выдачи депозитов + процентов:
viewtopic.php?p=4341545#p4341545
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3154
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:44

  prodigy написав:
  lora написав:и как они собираются обслужить ВСЕХ клиентов Украины в одном отделении на м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122?


не поняли сразу? банк прекращает свою деятельность в Украине-в течении 30 в Киеве получите свои депо,а кто не успеет -тогда уже у нотариуса

Да. Согласно закона.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13127
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1003 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 464465466467
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SHURICK76, Vorlon і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5534, 5535, 5536
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
55357 7124730
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 кві, 2018 10:04
pfauter
А-Банк 1 ... 980, 981, 982
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9815 1406864
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 кві, 2018 14:27
greenozon
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 540, 541, 542
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5410 1328376
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 кві, 2018 21:56
Andrew75
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.