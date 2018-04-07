|
|
|
БМ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:43
lora
lora написав:
"оголосив про “дострокове припинення зобов‘язань" это уже проценты не будут начислять по депозитным вкладам или как? Если в мае вклад должен был закончиться, то ждать окончания по сроку или раньше придёт повідомлення письмом о досрочном прекращении или сообщение на их сайте это и есть повідомлення вкладнику?
, в головном офисе разъяснили график и процедуру выдачи депозитов + процентов: viewtopic.php?p=4341545#p4341545
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3154
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1064 раз.
- Подякували: 371 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:44
prodigy написав: lora написав:
и как они собираются обслужить ВСЕХ клиентов Украины в одном отделении на м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122?
не поняли сразу? банк прекращает свою деятельность в Украине-в течении 30 в Киеве получите свои депо,а кто не успеет -тогда уже у нотариуса
Да. Согласно закона.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13127
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1003 раз.
- Подякували: 1096 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55357
|7124730
|
|
|9815
|1406864
|
|
|5410
|1328376
|
реклама
|