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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 464465466467

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:12

Re: БМ БАНК

  lora написав:и как они собираются обслужить ВСЕХ клиентов Украины в одном отделении


+ ще НЕрезиденти :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:39

  lora написав:и как они собираются обслужить ВСЕХ клиентов Украины в одном отделении на м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122?


не поняли сразу? банк прекращает свою деятельность в Украине-в течении 30 в Киеве получите свои депо,а кто не успеет -тогда уже у нотариуса
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:43

  lora написав:"оголосив про “дострокове припинення зобов‘язань" это уже проценты не будут начислять по депозитным вкладам или как? Если в мае вклад должен был закончиться, то ждать окончания по сроку или раньше придёт повідомлення письмом о досрочном прекращении или сообщение на их сайте это и есть повідомлення вкладнику?

lora, в головном офисе разъяснили график и процедуру выдачи депозитов + процентов:
viewtopic.php?p=4341545#p4341545
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:44

  prodigy написав:
  lora написав:и как они собираются обслужить ВСЕХ клиентов Украины в одном отделении на м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122?


не поняли сразу? банк прекращает свою деятельность в Украине-в течении 30 в Киеве получите свои депо,а кто не успеет -тогда уже у нотариуса

Да. Согласно закона.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:54

  lubopytnaya написав:
  lora написав:"оголосив про “дострокове припинення зобов‘язань" это уже проценты не будут начислять по депозитным вкладам или как? Если в мае вклад должен был закончиться, то ждать окончания по сроку или раньше придёт повідомлення письмом о досрочном прекращении или сообщение на их сайте это и есть повідомлення вкладнику?

lora, в головном офисе разъяснили график и процедуру выдачи депозитов + процентов:
viewtopic.php?p=4341545#p4341545

Байок в відділенні можуть багато розказати.
Де офіційна цидула?
Відколи 30 днів до рахунку нотаріуса почали відраховуватись?
Чи не опрокинуть клієнтів...всіх пошлють...до нотаріуса?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:34

Re: БМ БАНК

Пришло сообщение:
Shanovnyi kliente! U zviazku iz prypynenniam AT "BM BANK" bankivskoi diialnosti povidomliaemo pro dostrokove prypynennia dohovoru. Info:0800305305, www.bmbank.com.ua

Звоню на горячую линию, говорю депозит заканчивается в июле, писал заявление на аккорд, отвечают нужно ещё раз прийти в аккорд, написать заявление на досрочный разрыв, и получить вклад + % на дату разрыва. Спрашиваю, на протяжении какого времени нужно явиться в аккорд, отвечает информации пока такой нет, перезвоните через час, но скорее всего до 15 мая!
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югин
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:12

  югин написав:Пришло сообщение:
Shanovnyi kliente! U zviazku iz prypynenniam AT "BM BANK" bankivskoi diialnosti povidomliaemo pro dostrokove prypynennia dohovoru. Info:0800305305, http://www.bmbank.com.ua

Звоню на горячую линию, говорю депозит заканчивается в июле, писал заявление на аккорд, отвечают нужно ещё раз прийти в аккорд, написать заявление на досрочный разрыв, и получить вклад + % на дату разрыва. Спрашиваю, на протяжении какого времени нужно явиться в аккорд, отвечает информации пока такой нет, перезвоните через час, но скорее всего до 15 мая!



Шановні клієнти та вкладники!
У зв’язку із погодженням Національним банком України Плану припинення банківської діяльності АТ «БМ БАНК» без припинення юридичної особи, затвердженого рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БМ БАНК», які відбулися 19 березня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, АТ «БМ БАНК» повідомляє Вас про дострокове припинення зобов‘язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, та пропонує звернутись до відділення АТ «БМ БАНК» за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченко, буд. 37/122 , з метою отримання належних Вам грошових коштів та закриття рахунків.
Звертаємо Вашу увагу, що у разі відсутності вкладника та іншого кредитора у місці виконання зобов'язання або ухилення його від прийняття виконання зобов'язання, АТ «БМ БАНК» у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора перерахує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, належні вкладнику або іншому кредитору, у депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу відповідно до законодавства України (більш детальна інформація про нотаріуса буде розміщена на сайті АТ «БМ БАНК» http://www.bmbank.com.ua).
Вкладникам (клієнтам), які уклали з АТ «БМ БАНК» додаткові угоди до договорів банківського вкладу (депозиту) про перерахування по закінченню строку (терміну) зберігання суми вкладу та нарахованих на неї процентів на поточні рахунки в інших банківських установах (в тому числі в банках - партнерах: ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», ПАТ «МАРФІН БАНК» та ПАТ КБ «АКОРДБАНК»), суми вкладів та нарахованих процентів будуть перераховані на поточні рахунки вкладників (клієнтів) в банківських установах згідно умов договору банківського вкладу (депозиту).
З усіх питань, пов’язаних з цим повідомленням, просимо звертатись до відділення АТ «БМ БАНК» за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 37/122 або за телефоном: +38 (044) 499-01-01 в робочі дні з 09.00 до 18.00 години.
З повагою,
Правління АТ «БМ БАНК»
11.04.2018
Шановні клієнти!
У зв’язку з реалізацією Плану припинення здійснення банківської діяльності АТ «БМ БАНК» без припинення юридичної особи, що передбачає дострокове припинення зобов‘язань АТ «БМ БАНК», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, звертаємо Вашу увагу, що у разі відсутності вкладника та іншого кредитора у місці виконання зобов'язання або ухилення його від прийняття виконання зобов'язання, АТ «БМ БАНК» у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора про дострокове припинення зобов’язання буде здійснювати перерахування суми вкладу та нарахованих на неї процентів, грошових коштів, належних вкладнику або іншому кредитору, у депозит приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Падалка Романа Олеговича. Адреса робочого місця нотаріуса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, оф.728 (БЦ «Леонардо»), тел. 063 448 01 57, робочий час з 9:00 до 18:00.
никому не верю
sens
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