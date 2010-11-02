Додано: Сер 11 кві, 2018 11:12

югин написав: Пришло сообщение:

Shanovnyi kliente! U zviazku iz prypynenniam AT "BM BANK" bankivskoi diialnosti povidomliaemo pro dostrokove prypynennia dohovoru. Info:0800305305, http://www.bmbank.com.ua



Звоню на горячую линию, говорю депозит заканчивается в июле, писал заявление на аккорд, отвечают нужно ещё раз прийти в аккорд, написать заявление на досрочный разрыв, и получить вклад + % на дату разрыва. Спрашиваю, на протяжении какого времени нужно явиться в аккорд, отвечает информации пока такой нет, перезвоните через час, но скорее всего до 15 мая! Пришло сообщение:Shanovnyi kliente! U zviazku iz prypynenniam AT "BM BANK" bankivskoi diialnosti povidomliaemo pro dostrokove prypynennia dohovoru. Info:0800305305,Звоню на горячую линию, говорю депозит заканчивается в июле, писал заявление на аккорд, отвечают нужно ещё раз прийти в аккорд, написать заявление на досрочный разрыв, и получить вклад + % на дату разрыва. Спрашиваю, на протяжении какого времени нужно явиться в аккорд, отвечает информации пока такой нет, перезвоните через час, но скорее всего до 15 мая!

Шановні клієнти та вкладники!У зв’язку із погодженням Національним банком України Плану припинення банківської діяльності АТ «БМ БАНК» без припинення юридичної особи, затвердженого рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БМ БАНК», які відбулися 19 березня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, АТ «БМ БАНК» повідомляє Вас про, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, та пропонуєАТ «БМ БАНК» за адресою: 01032, м. Київ,Звертаємо Вашу увагу, що у разі відсутності вкладника та іншого кредитора у місці виконання зобов'язання або ухилення його від прийняття виконання зобов'язання, АТ «БМ БАНК» у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора перерахує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, належні вкладнику або іншому кредитору, у депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу відповідно до законодавства України (більш детальна інформація про нотаріуса буде розміщена на сайті АТ «БМ БАНК»).Вкладникам (клієнтам), які уклали з АТ «БМ БАНК» додаткові угоди до договорів банківського вкладу (депозиту) про перерахування по закінченню строку (терміну) зберігання суми вкладу та нарахованих на неї процентів на поточні рахунки в інших банківських установах (в тому числі в банках - партнерах: ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», ПАТ «МАРФІН БАНК» та ПАТ КБ «АКОРДБАНК»), суми вкладів та нарахованих процентів будуть перераховані на поточні рахунки вкладників (клієнтів) в банківських установах згідно умов договору банківського вкладу (депозиту).З усіх питань, пов’язаних з цим повідомленням, просимо звертатись до відділення АТ «БМ БАНК» за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 37/122 або за телефоном: +38 (044) 499-01-01 в робочі дні з 09.00 до 18.00 години.З повагою,Правління АТ «БМ БАНК»Шановні клієнти!У зв’язку з реалізацією Плану припинення здійснення банківської діяльності АТ «БМ БАНК» без припинення юридичної особи, що передбачає дострокове припинення зобов‘язань АТ «БМ БАНК», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, звертаємо Вашу увагу, що у разі відсутності вкладника та іншого кредитора у місці виконання зобов'язання або ухилення його від прийняття виконання зобов'язання, АТ «БМ БАНК» у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора про дострокове припинення зобов’язання буде здійснювати перерахування суми вкладу та нарахованих на неї процентів, грошових коштів, належних вкладнику або іншому кредитору, у депозит приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Падалка Романа Олеговича. Адреса робочого місця нотаріуса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, оф.728 (БЦ «Леонардо»), тел. 063 448 01 57, робочий час з 9:00 до 18:00.