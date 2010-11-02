+ ще НЕрезиденти
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:12
Re: БМ БАНК
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:39
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:43
lora, в головном офисе разъяснили график и процедуру выдачи депозитов + процентов:
viewtopic.php?p=4341545#p4341545
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:44
Да. Согласно закона.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:54
Байок в відділенні можуть багато розказати.
Де офіційна цидула?
Відколи 30 днів до рахунку нотаріуса почали відраховуватись?
Чи не опрокинуть клієнтів...всіх пошлють...до нотаріуса?
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:34
Re: БМ БАНК
Пришло сообщение:
Shanovnyi kliente! U zviazku iz prypynenniam AT "BM BANK" bankivskoi diialnosti povidomliaemo pro dostrokove prypynennia dohovoru. Info:0800305305,
Звоню на горячую линию, говорю депозит заканчивается в июле, писал заявление на аккорд, отвечают нужно ещё раз прийти в аккорд, написать заявление на досрочный разрыв, и получить вклад + % на дату разрыва. Спрашиваю, на протяжении какого времени нужно явиться в аккорд, отвечает информации пока такой нет, перезвоните через час, но скорее всего до 15 мая!
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:12
Шановні клієнти та вкладники!
У зв’язку із погодженням Національним банком України Плану припинення банківської діяльності АТ «БМ БАНК» без припинення юридичної особи, затвердженого рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БМ БАНК», які відбулися 19 березня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, АТ «БМ БАНК» повідомляє Вас про дострокове припинення зобов‘язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, та пропонує звернутись до відділення АТ «БМ БАНК» за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченко, буд. 37/122 , з метою отримання належних Вам грошових коштів та закриття рахунків.
Звертаємо Вашу увагу, що у разі відсутності вкладника та іншого кредитора у місці виконання зобов'язання або ухилення його від прийняття виконання зобов'язання, АТ «БМ БАНК» у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора перерахує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, належні вкладнику або іншому кредитору, у депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу відповідно до законодавства України (більш детальна інформація про нотаріуса буде розміщена на сайті АТ «БМ БАНК»
Вкладникам (клієнтам), які уклали з АТ «БМ БАНК» додаткові угоди до договорів банківського вкладу (депозиту) про перерахування по закінченню строку (терміну) зберігання суми вкладу та нарахованих на неї процентів на поточні рахунки в інших банківських установах (в тому числі в банках - партнерах: ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», ПАТ «МАРФІН БАНК» та ПАТ КБ «АКОРДБАНК»), суми вкладів та нарахованих процентів будуть перераховані на поточні рахунки вкладників (клієнтів) в банківських установах згідно умов договору банківського вкладу (депозиту).
З усіх питань, пов’язаних з цим повідомленням, просимо звертатись до відділення АТ «БМ БАНК» за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 37/122 або за телефоном: +38 (044) 499-01-01 в робочі дні з 09.00 до 18.00 години.
З повагою,
Правління АТ «БМ БАНК»
11.04.2018
Шановні клієнти!
У зв’язку з реалізацією Плану припинення здійснення банківської діяльності АТ «БМ БАНК» без припинення юридичної особи, що передбачає дострокове припинення зобов‘язань АТ «БМ БАНК», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, звертаємо Вашу увагу, що у разі відсутності вкладника та іншого кредитора у місці виконання зобов'язання або ухилення його від прийняття виконання зобов'язання, АТ «БМ БАНК» у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора про дострокове припинення зобов’язання буде здійснювати перерахування суми вкладу та нарахованих на неї процентів, грошових коштів, належних вкладнику або іншому кредитору, у депозит приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Падалка Романа Олеговича. Адреса робочого місця нотаріуса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, оф.728 (БЦ «Леонардо»), тел. 063 448 01 57, робочий час з 9:00 до 18:00.
никому не верю
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:45
Re: БМ БАНК
Депозит еще открыть можно?
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:45
Зачем?
Кстати, по старым депозитам уже неделю никаких процентов не начисляют, но и не разрывают досрочно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Зараз переглядають цей форум: бульбик, angler, Google Feedfetcher, Son of Sun, tano, vitaliy1111, Фантом і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|