Свободные деньги под неплохой процент как для короткосрока. Почему проценты уже не начисляют по старым депозитам, что говорят?
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:18
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:29
Ничего не говорят. Но в ИБ сумма начисленных процентов не меняется уже неделю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:33
Проценты начисляются до даты разрыва договора, договора еще не разорваны...есть пока только что предупреждение банка о досрочном разрыве договоров....
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:45
Точно. Завтыкал. В ИБ сумма начисленных процентов меняется в конце месяца.
Через ИБ открыть депо нет возможности, в поле тип депозита, ничего не выбирается.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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