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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:18
Фантом написав: isen написав:
Депозит еще открыть можно?
Зачем?
Кстати, по старым депозитам уже неделю никаких процентов не начисляют, но и не разрывают досрочно.
Свободные деньги под неплохой процент как для короткосрока. Почему проценты уже не начисляют по старым депозитам, что говорят?
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isen
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:29
isen написав: Фантом написав: isen написав:
Депозит еще открыть можно?
Зачем?
Кстати, по старым депозитам уже неделю никаких процентов не начисляют, но и не разрывают досрочно.
Свободные деньги под неплохой процент как для короткосрока. Почему проценты уже не начисляют по старым депозитам, что говорят?
Ничего не говорят. Но в ИБ сумма начисленных процентов не меняется уже неделю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:33
Проценты начисляются до даты разрыва договора, договора еще не разорваны...есть пока только что предупреждение банка о досрочном разрыве договоров....
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AlexSV
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:45
AlexSV написав:
Проценты начисляются до даты разрыва договора, договора еще не разорваны...есть пока только что предупреждение банка о досрочном разрыве договоров....
Точно. Завтыкал. В ИБ сумма начисленных процентов меняется в конце месяца.
Через ИБ открыть депо нет возможности, в поле тип депозита, ничего не выбирается.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:17
Депозит "Накопичувальний гривня" только обнулились их 10% и ничего не начисляется и не перекинешь никуда.. остальные депо числятся как действующие. Дата окончания тоже не поменялась. на сей день. наверное от даты прихода СМС отсчитают 30 дней и тогда циферки уже и поменяют
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lora
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Додано: Сер 11 кві, 2018 20:48
Вот как должны были закрывать свои банки всякие бахматые и жевагами.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 11 кві, 2018 20:50
guntherhouse777 написав:
Вот как должны были закрывать свои банки всякие бахматые и жевагами.
У них отжали банки
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 11 кві, 2018 21:57
guntherhouse777 написав:
Вот как должны были закрывать свои банки всякие бахматые и жевагами.
Я б лучше у Фонда забрал. Ехать за 2,5 тыс. гривен нет никакого желания.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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