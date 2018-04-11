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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 465466467468

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:18

  Фантом написав:
  isen написав:Депозит еще открыть можно?

Зачем?
Кстати, по старым депозитам уже неделю никаких процентов не начисляют, но и не разрывают досрочно.

Свободные деньги под неплохой процент как для короткосрока. Почему проценты уже не начисляют по старым депозитам, что говорят?
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:29

  isen написав:
  Фантом написав:
  isen написав:Депозит еще открыть можно?

Зачем?
Кстати, по старым депозитам уже неделю никаких процентов не начисляют, но и не разрывают досрочно.

Свободные деньги под неплохой процент как для короткосрока. Почему проценты уже не начисляют по старым депозитам, что говорят?

Ничего не говорят. Но в ИБ сумма начисленных процентов не меняется уже неделю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:33

Проценты начисляются до даты разрыва договора, договора еще не разорваны...есть пока только что предупреждение банка о досрочном разрыве договоров....
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:45

  AlexSV написав:Проценты начисляются до даты разрыва договора, договора еще не разорваны...есть пока только что предупреждение банка о досрочном разрыве договоров....

Точно. Завтыкал. В ИБ сумма начисленных процентов меняется в конце месяца.

Через ИБ открыть депо нет возможности, в поле тип депозита, ничего не выбирается.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:17

Re: БМ БАНК

Депозит "Накопичувальний гривня" только обнулились их 10% и ничего не начисляется и не перекинешь никуда.. остальные депо числятся как действующие. Дата окончания тоже не поменялась. на сей день. наверное от даты прихода СМС отсчитают 30 дней и тогда циферки уже и поменяют
lora
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:48

Вот как должны были закрывать свои банки всякие бахматые и жевагами.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:50

  guntherhouse777 написав:Вот как должны были закрывать свои банки всякие бахматые и жевагами.

У них отжали банки
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:51

  BBC написав:
  guntherhouse777 написав:Вот как должны были закрывать свои банки всякие бахматые и жевагами.

У них отжали банки


А чего не отжали шинные заводы,агрохолдинги и всякие гоки? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:57

  guntherhouse777 написав:Вот как должны были закрывать свои банки всякие бахматые и жевагами.


Я б лучше у Фонда забрал. Ехать за 2,5 тыс. гривен нет никакого желания.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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