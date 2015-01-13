Свободные деньги под неплохой процент как для короткосрока. Почему проценты уже не начисляют по старым депозитам, что говорят?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:18
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:29
Ничего не говорят. Но в ИБ сумма начисленных процентов не меняется уже неделю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:33
Проценты начисляются до даты разрыва договора, договора еще не разорваны...есть пока только что предупреждение банка о досрочном разрыве договоров....
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:45
Точно. Завтыкал. В ИБ сумма начисленных процентов меняется в конце месяца.
Через ИБ открыть депо нет возможности, в поле тип депозита, ничего не выбирается.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:17
Re: БМ БАНК
Депозит "Накопичувальний гривня" только обнулились их 10% и ничего не начисляется и не перекинешь никуда.. остальные депо числятся как действующие. Дата окончания тоже не поменялась. на сей день. наверное от даты прихода СМС отсчитают 30 дней и тогда циферки уже и поменяют
Додано: Сер 11 кві, 2018 20:50
У них отжали банки
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 11 кві, 2018 21:51
Додано: Сер 11 кві, 2018 21:57
Я б лучше у Фонда забрал. Ехать за 2,5 тыс. гривен нет никакого желания.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 12 кві, 2018 07:36
Аналогично.
По закону не полученные в БМ деньги и переданные нотариусу должны храниться у него 3 года, а затем в госбюджет. Насколько я понял, платить за это не надо, только БМ должен заплатить нотариусу за нотариальные действия по передачу денег в его депозит для последующей передачи денег вкладчику в размере не менее госпошлины (0,03 необл мин). Так что при "оказии в Киев" можно забрать в течение 3-х лет.
Хорошая "заначка на всякий пожарный". % на этом, конечно, не заработаешь, но вдруг все банки полопаются, а у нотариуса хоть что-то уцелеет. Главное - диверсификация!!!
реклама
|