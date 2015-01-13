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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 466467468469

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 08:26

Re: БМ БАНК

Хм, а если с нотариусом что-то случится?.....
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:20

Re: БМ БАНК

  Victor37 написав:Хорошая "заначка на всякий пожарный". % на этом, конечно, не заработаешь, но вдруг все банки полопаются, а у нотариуса хоть что-то уцелеет. Главное - диверсификация!!!


Депозит нотариуса, это его счет в банке :!: или Вы думаете он их в тумбочке будет хранить :?: Вы нет, а нотариус с них может поиметь какой то процент пока деньги на его счете, а если банк лопнет-то форс мажор.....да и сам нотариус фиг его знает что за человек, вдруг его переклинит от такой кучи денег и он захочет уехать с ней в теплые/туманные страны.

Лучше не рисковать, а получить деньги с БМ Банка когда он начнет отдавать вклады или при первой возможности с нотариуса.
Михалыч
 
Повідомлень: 890
З нами з: 01.03.16
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  #<1 ... 466467468469
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