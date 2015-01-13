Victor37 написав:
Хорошая "заначка на всякий пожарный". % на этом, конечно, не заработаешь, но вдруг все банки полопаются, а у нотариуса хоть что-то уцелеет. Главное - диверсификация!!!
Депозит нотариуса, это его счет в банке
или Вы думаете он их в тумбочке будет хранить
Вы нет, а нотариус с них может поиметь какой то процент пока деньги на его счете, а если банк лопнет-то форс мажор.....да и сам нотариус фиг его знает что за человек, вдруг его переклинит от такой кучи денег и он захочет уехать с ней в теплые/туманные страны.
Лучше не рисковать, а получить деньги с БМ Банка когда он начнет отдавать вклады или при первой возможности с нотариуса.