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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 08:26
Re: БМ БАНК
Хм, а если с нотариусом что-то случится?.....
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:20
Re: БМ БАНК
Депозит нотариуса, это его счет в банке или Вы думаете он их в тумбочке будет хранить Вы нет, а нотариус с них может поиметь какой то процент пока деньги на его счете, а если банк лопнет-то форс мажор.....да и сам нотариус фиг его знает что за человек, вдруг его переклинит от такой кучи денег и он захочет уехать с ней в теплые/туманные страны.
Лучше не рисковать, а получить деньги с БМ Банка когда он начнет отдавать вклады или при первой возможности с нотариуса.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:17
Михалыч діло каже!
взагалі ця історія з нотаріусом якась дивна та підозріла...
вроді раніше такого не було ніде?
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:38
Было
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:39
Нотариус упомянут только в контексте "диверсификации" и не очень значительной суммы, из-за которой нет особого смысла "немедленно" бросив все мчаться в Киев, кому-то может и за 1000 км или более. Например, если у БМ/нотариуса 5-10% Вашего "портфеля", а в других местах - 90% и более.
А вдруг, чисто теоретически, хотя и не очень "highly likely", банки, где собственные депо, лопнут, а где депо нотариуса - нет. А "матрас" и банковскую ячейку, где также может быть часть "диверсификации" - ограбят, подожгут и т.д. Вот тут депо у нотариуса и будет очень кстати!
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:41
было, под такую процедуру можно попасть при принудительном выкупе акций или покупке жилья, сейчас Украина идет к западным стандартам, ввели и принудительный выкуп акций и в банковской сфере появилась такая процедура при сдаче лицензии,так что и у нас депозиты нотариуса будут использоваться все чаще и чаще при разных операциях.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:41
Re: БМ БАНК
Останні пости нагадали, як шведи чи фіни тримають вільні кошти в податковій
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:44
Re: БМ БАНК
Тогда лучше выехать за границу и там открыть счет, проценты выше (например по евро в Чехии и Черногории), риски меньше и гарантийная сумма на порядок выше чем в Украине.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:55
Изначально мои «мудрствования» про нотариуса появились после поста Фантома о 2,5 тыс грн в БМ. Если бы там было о 2,5 млн грн – тогда, конечно, вместо нотариуса можно было бы и про Черногорию поговорить
Тем более, что до Чехий/Черногорий еще дальше ехать, чем большинству до Киева (если, конечно, не из какого-нибудь Ужгорода)
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