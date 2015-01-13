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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 466467468469

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 08:26

Re: БМ БАНК

Хм, а если с нотариусом что-то случится?.....
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:20

Re: БМ БАНК

  Victor37 написав:Хорошая "заначка на всякий пожарный". % на этом, конечно, не заработаешь, но вдруг все банки полопаются, а у нотариуса хоть что-то уцелеет. Главное - диверсификация!!!


Депозит нотариуса, это его счет в банке :!: или Вы думаете он их в тумбочке будет хранить :?: Вы нет, а нотариус с них может поиметь какой то процент пока деньги на его счете, а если банк лопнет-то форс мажор.....да и сам нотариус фиг его знает что за человек, вдруг его переклинит от такой кучи денег и он захочет уехать с ней в теплые/туманные страны.

Лучше не рисковать, а получить деньги с БМ Банка когда он начнет отдавать вклады или при первой возможности с нотариуса.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:17

Михалыч діло каже!
взагалі ця історія з нотаріусом якась дивна та підозріла...
вроді раніше такого не було ніде?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:38

  greenozon написав:Михалыч діло каже!
взагалі ця історія з нотаріусом якась дивна та підозріла...
вроді раніше такого не було ніде?

Было
http://www.apeksbank.com.ua/uk/news_20171112171225.html
http://www.credit-optima.com.ua/ukr/news/
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:39

  Михалыч написав:
  Victor37 написав:Хорошая "заначка на всякий пожарный". % на этом, конечно, не заработаешь, но вдруг все банки полопаются, а у нотариуса хоть что-то уцелеет. Главное - диверсификация!!!


Депозит нотариуса, это его счет в банке :!: или Вы думаете он их в тумбочке будет хранить :?: Вы нет, а нотариус с них может поиметь какой то процент пока деньги на его счете, а если банк лопнет-то форс мажор.....да и сам нотариус фиг его знает что за человек, вдруг его переклинит от такой кучи денег и он захочет уехать с ней в теплые/туманные страны.

Лучше не рисковать, а получить деньги с БМ Банка когда он начнет отдавать вклады или при первой возможности с нотариуса.

Нотариус упомянут только в контексте "диверсификации" и не очень значительной суммы, из-за которой нет особого смысла "немедленно" бросив все мчаться в Киев, кому-то может и за 1000 км или более. Например, если у БМ/нотариуса 5-10% Вашего "портфеля", а в других местах - 90% и более.
А вдруг, чисто теоретически, хотя и не очень "highly likely", банки, где собственные депо, лопнут, а где депо нотариуса - нет. А "матрас" и банковскую ячейку, где также может быть часть "диверсификации" - ограбят, подожгут и т.д. Вот тут депо у нотариуса и будет очень кстати! :D
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:41

  greenozon написав:Михалыч діло каже!
взагалі ця історія з нотаріусом якась дивна та підозріла...
вроді раніше такого не було ніде?



было, под такую процедуру можно попасть при принудительном выкупе акций или покупке жилья, сейчас Украина идет к западным стандартам, ввели и принудительный выкуп акций и в банковской сфере появилась такая процедура при сдаче лицензии,так что и у нас депозиты нотариуса будут использоваться все чаще и чаще при разных операциях.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:41

Re: БМ БАНК

Останні пости нагадали, як шведи чи фіни тримають вільні кошти в податковій ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:44

Re: БМ БАНК

  Victor37 написав:А вдруг, чисто теоретически, хотя и не очень "highly likely", банки, где собственные депо, лопнут, а где депо нотариуса - нет. А "матрас" и банковскую ячейку, где также может быть часть "диверсификации" - ограбят, подожгут и т.д. Вот тут депо у нотариуса и будет очень кстати!


Тогда лучше выехать за границу и там открыть счет, проценты выше (например по евро в Чехии и Черногории), риски меньше и гарантийная сумма на порядок выше чем в Украине.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:55

  Михалыч написав:
  Victor37 написав:А вдруг, чисто теоретически, хотя и не очень "highly likely", банки, где собственные депо, лопнут, а где депо нотариуса - нет. А "матрас" и банковскую ячейку, где также может быть часть "диверсификации" - ограбят, подожгут и т.д. Вот тут депо у нотариуса и будет очень кстати!


Тогда лучше выехать за границу и там открыть счет, проценты выше (например по евро в Чехии и Черногории), риски меньше и гарантийная сумма на порядок выше чем в Украине.

Изначально мои «мудрствования» про нотариуса появились после поста Фантома о 2,5 тыс грн в БМ. Если бы там было о 2,5 млн грн – тогда, конечно, вместо нотариуса можно было бы и про Черногорию поговорить :D
Тем более, что до Чехий/Черногорий еще дальше ехать, чем большинству до Киева (если, конечно, не из какого-нибудь Ужгорода)
Victor37
 
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