RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
БМ БАНК

БМ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 467468469470

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:12

Re: БМ БАНК

  Victor37 написав:А вдруг, чисто теоретически

пока в банке реально идет уход кадров и в КЦ получить достоверную инфо нельзя кроме , того что истолковал участник форума _любопытная_ , так как кроме СМС и инфо по ней ничего не будет пока что на кассе . Имею недавний опыт конкорда и полученную карту мастеркард по которой божились в течении недели ее инсталяцию , а в результате сам напрягал КЦ , одесское отделение, затем киевское и в результате почти месяц мытарств про сказку процессинга
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10713
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:36

Re: БМ БАНК

Свед не повністю тікав, залишився з юриками. А тут повне припинення.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7789
З нами з: 15.04.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 467468469470
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxim2014, slasva, Victor37, vitaliy1111, Vorlon, wig і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1278, 1279, 1280
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12792 2472677
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 13:50
Тракторист
Альфа-Банк 1 ... 5545, 5546, 5547
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
55466 7135290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 13:48
chipmunk
Вернум Банк 1 ... 27, 28, 29
Модератор » Вів 13 січ, 2015 20:25
285 48422
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 00:10
Mathias
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5809)
12.04.2018 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.