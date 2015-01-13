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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:12
Victor37 написав:
А вдруг, чисто теоретически
пока в банке реально идет уход кадров и в КЦ получить достоверную инфо нельзя кроме , того что истолковал участник форума _любопытная_ , так как кроме СМС и инфо по ней ничего не будет пока что на кассе . Имею недавний опыт конкорда и полученную карту мастеркард по которой божились в течении недели ее инсталяцию , а в результате сам напрягал КЦ , одесское отделение, затем киевское и в результате почти месяц мытарств про сказку процессинга
никому не верю
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Додано: Чет 12 кві, 2018 14:36
Свед не повністю тікав, залишився з юриками. А тут повне припинення.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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