|
|
|
БМ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:12
Victor37 написав:
А вдруг, чисто теоретически
пока в банке реально идет уход кадров и в КЦ получить достоверную инфо нельзя кроме , того что истолковал участник форума _любопытная_ , так как кроме СМС и инфо по ней ничего не будет пока что на кассе . Имею недавний опыт конкорда и полученную карту мастеркард по которой божились в течении недели ее инсталяцию , а в результате сам напрягал КЦ , одесское отделение, затем киевское и в результате почти месяц мытарств про сказку процессинга
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10713
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:36
Свед не повністю тікав, залишився з юриками. А тут повне припинення.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 7789
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 469 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:06
sens написав: Victor37 написав:
А вдруг, чисто теоретически
пока в банке реально идет уход кадров и в КЦ получить достоверную инфо нельзя кроме , того что истолковал участник форума _любопытная_ , так как кроме СМС и инфо по ней ничего не будет пока что на кассе . Имею недавний опыт конкорда и полученную карту мастеркард по которой божились в течении недели ее инсталяцию , а в результате сам напрягал КЦ , одесское отделение, затем киевское и в результате почти месяц мытарств про сказку процессинга
Кстати, вот еще одно «вдруг чисто теоретически
»
и «відповідно до законодавства»,
если БМ не будет «по нормальному» рассчитываться с вклачиками и закрывать их счета (тем более учитывая возможные новые санкции по отношению к РФ, которые влада недавно обещала, а также довольно значительные средства, которые БМ должен досрочно отдать не только физикам, но и юрикам).
В этом случае НБУ может отказать БМ
у задоволенні клопотання про відкликання банківської ліцензії у разі, якщо:
1) виявлено ознаки, за якими Банк, що припиняється, має бути віднесено до категорії неплатоспроможного, якщо такі ознаки не пов’язані з належним виконанням Плану припинення;
2) Банком, що припиняється, не виконано План припинення, у тому числі не виконані зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами банку, що виникли внаслідок здійснення ним банківської діяльності, та/або не закриті рахунки його клієнтів та/або його кореспондентські рахунки та строк виконання Плану припинення сплинув;
В этом случае
Національний банк України приймає рішення про відкликання у такого банку банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, повідомляє про це банк та надсилає рішення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день отримання рішення Національного банку України про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
-
Victor37
-
-
- Повідомлень: 255
- З нами з: 05.06.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:57
И шо, нотариус будет хранить и выдавать деньги без всяких комиссий? Мне кажется, будет сюрприз у посетителей нотариуса.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:38
Была в центральном отделении сегодня по поручению родственника.
Деньги с текущих выдают на руки без предварительной записи, не знаю, правда, насчет больших сумм, может, надо и записываться.
Депозиты будут выдавать по смс-кам до 26 июня вроде.
Если нет времени со всеми этими делами возиться, можно прийти один раз, не дожидаясь смс, заранее,
написать доп.соглашение о свифте в ВТБ.
Там же сидит девочка из ВТБ, у нее можно все реквизиты для отправки взять.
Я так поняла, что и счет у нее же можно открыть, если в ВТБ его нет.
Народу в отделении почти никого, пара-тройка человек, забирают с текущих.
-
Марфа Васильевна
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 14.12.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 кві, 2018 20:14
Марфа Васильевна написав:
Народу в отделении почти никого, пара-тройка человек, забирают с текущих.
Это понятно. Когда сами депозиты начнут отдавать, не говорили?
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 949
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55474
|7136645
|
Чет 12 кві, 2018 20:59
Lost
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12797
|2473197
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15002
|2121175
|
реклама
|