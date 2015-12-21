БМ БАНК
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:09
greenozon написав:
хтось знає ФІО міфічного нотаріуса?
Кому депо вже віддали достроково?
Відколи почали відлік 30 днів?
А чи не майже у всіх депо нотаріусу капне?
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:16
Тут
http://www.bmbank.com.ua/ua/about_BM_Bank/main_indexes
є цифірь 755 - н4 та 413 - н5
Гроші є - чому імярекам не роздають? Шо задумали?
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:00
greenozon написав:
хтось знає ФІО міфічного нотаріуса?
Уважаемые клиенты!
В связи с реализацией Плана прекращения осуществления банковской деятельности АО «БМ БАНК» без прекращения юридического лица, что предусматривает досрочное прекращение обязательств АО «БМ БАНК», связанных с осуществлением банковской деятельности, обращаем Ваше внимание, что в случае отсутствия вкладчика и другого кредитора в месте исполнения обязательства или уклонения его от принятия исполнения обязательства, АО «БМ БАНК» в срок до 30 календарных дней со дня уведомления вкладчика или другого кредитора о досрочном прекращении обязательства будет осуществлять перечисление суммы вклада и начисленных на нее процентов, денежных средств, причитающихся вкладчику или другому кредитору, в депозит частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Падалка Романа Олеговича. Адрес рабочего места нотариуса: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 17/52, оф.728 (БЦ «Леонардо»), тел. 063448 01 57, рабочее время с 9:00 до 18:00. http://www.bmbank.com.ua/ru/news?pid=2426
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:24
Роздають. Й рахунки закривають. А чого ви вирішили, що не роздають?
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:31
Досрочно депо не отдают, грят: ждите смс
demichh
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:38
BBC написав:
Роздають. Й рахунки закривають. А чого ви вирішили, що не роздають?
Народ плачеться що 30 днів пройде...і шо робить?
Коли ці 30 днів стартануло?
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:47
demichh написав:
Досрочно депо не отдают, грят: ждите смс
Вчора достроково розривали й видавали. Вам не підписали заяву на розрив?
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:51
BBC написав: demichh написав:
Досрочно депо не отдают, грят: ждите смс
Вчора достроково розривали й видавали. Вам не підписали заяву на розрив?
А конкретніше?
Розрив без втрати %?
І як робити розрив імярекам не відвідуючи Київ?
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:58
Так.
Ніяк.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:00
BBC написав:
Ніяк.
ПоПадАлка?
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