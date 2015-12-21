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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 469470471472>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:09

  greenozon написав:хтось знає ФІО міфічного нотаріуса?

Кому депо вже віддали достроково?
Відколи почали відлік 30 днів?
А чи не майже у всіх депо нотаріусу капне?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:16

Тут http://www.bmbank.com.ua/ua/about_BM_Bank/main_indexes
є цифірь 755 - н4 та 413 - н5
Гроші є - чому імярекам не роздають? Шо задумали?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:00

  greenozon написав:хтось знає ФІО міфічного нотаріуса?

Уважаемые клиенты!
В связи с реализацией Плана прекращения осуществления банковской деятельности АО «БМ БАНК» без прекращения юридического лица, что предусматривает досрочное прекращение обязательств АО «БМ БАНК», связанных с осуществлением банковской деятельности, обращаем Ваше внимание, что в случае отсутствия вкладчика и другого кредитора в месте исполнения обязательства или уклонения его от принятия исполнения обязательства, АО «БМ БАНК» в срок до 30 календарных дней со дня уведомления вкладчика или другого кредитора о досрочном прекращении обязательства будет осуществлять перечисление суммы вклада и начисленных на нее процентов, денежных средств, причитающихся вкладчику или другому кредитору, в депозит частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Падалка Романа Олеговича. Адрес рабочего места нотариуса: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 17/52, оф.728 (БЦ «Леонардо»), тел. 063448 01 57, рабочее время с 9:00 до 18:00.

http://www.bmbank.com.ua/ru/news?pid=2426
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:24

  Квесторе_поверніться написав:Тут http://www.bmbank.com.ua/ua/about_BM_Bank/main_indexes
є цифірь 755 - н4 та 413 - н5
Гроші є - чому імярекам не роздають? Шо задумали?
Роздають. Й рахунки закривають. А чого ви вирішили, що не роздають?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:31

BBC

Досрочно депо не отдают, грят: ждите смс
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:38

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут http://www.bmbank.com.ua/ua/about_BM_Bank/main_indexes
є цифірь 755 - н4 та 413 - н5
Гроші є - чому імярекам не роздають? Шо задумали?
Роздають. Й рахунки закривають. А чого ви вирішили, що не роздають?

Народ плачеться що 30 днів пройде...і шо робить? :(
Коли ці 30 днів стартануло?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:47

  demichh написав:Досрочно депо не отдают, грят: ждите смс

Вчора достроково розривали й видавали. Вам не підписали заяву на розрив?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:51

  BBC написав:
  demichh написав:Досрочно депо не отдают, грят: ждите смс

Вчора достроково розривали й видавали. Вам не підписали заяву на розрив?

А конкретніше?
Розрив без втрати %?
І як робити розрив імярекам не відвідуючи Київ?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:58

Так.
Ніяк.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:00

Re: БМ БАНК

  BBC написав:Ніяк.

ПоПадАлка?
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