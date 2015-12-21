Уважаемые клиенты! В связи с реализацией Плана прекращения осуществления банковской деятельности АО «БМ БАНК» без прекращения юридического лица, что предусматривает досрочное прекращение обязательств АО «БМ БАНК», связанных с осуществлением банковской деятельности, обращаем Ваше внимание, что в случае отсутствия вкладчика и другого кредитора в месте исполнения обязательства или уклонения его от принятия исполнения обязательства, АО «БМ БАНК» в срок до 30 календарных дней со дня уведомления вкладчика или другого кредитора о досрочном прекращении обязательства будет осуществлять перечисление суммы вклада и начисленных на нее процентов, денежных средств, причитающихся вкладчику или другому кредитору, в депозит частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Падалка Романа Олеговича. Адрес рабочего места нотариуса: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 17/52, оф.728 (БЦ «Леонардо»), тел. 063448 01 57, рабочее время с 9:00 до 18:00.