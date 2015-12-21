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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:04
Виглядає що всім імярекам що мають доступ до відділення слід негайно писати заяви на розрив і виривати грошенята а то буде поПадалка.
Тут ще шановний Представник був...дуже толковий.
Жаль що пішов. Слід йому подякувати.
Ось він би чітко все розтлумачив.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:28
BBC написав:
Роздають. Й рахунки закривають. А чого ви вирішили, що не роздають?
Досрочно не принимают заявления и не выдают,я был в отделении на этой неделе дважды , все пинают на смс-информирование ,и все . У самого первый депо 1 мая заканчивается и падает на карту , а второй - в конце декабря , так что про разрыв срочного депо и его выдачу вы все-таки погарячились , и второе,врядли если и выдали , то думаю это сделали в рамках исключения .
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:30
Квесторе_поверніться написав:
Виглядає що всім імярекам що мають доступ до відділення слід негайно писати заяви на розрив і виривати грошенята а то буде поПадалка
писать можно , все что заблагорассудится , бумага все стерпит
никому не верю
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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