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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 469470471472

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:04

Виглядає що всім імярекам що мають доступ до відділення слід негайно писати заяви на розрив і виривати грошенята а то буде поПадалка. :(
Тут ще шановний Представник був...дуже толковий.
Жаль що пішов. Слід йому подякувати.
Ось він би чітко все розтлумачив.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:28

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут http://www.bmbank.com.ua/ua/about_BM_Bank/main_indexes
є цифірь 755 - н4 та 413 - н5
Гроші є - чому імярекам не роздають? Шо задумали?
Роздають. Й рахунки закривають. А чого ви вирішили, що не роздають?


Досрочно не принимают заявления и не выдают,я был в отделении на этой неделе дважды , все пинают на смс-информирование ,и все . У самого первый депо 1 мая заканчивается и падает на карту , а второй - в конце декабря , так что про разрыв срочного депо и его выдачу вы все-таки погарячились , и второе,врядли если и выдали , то думаю это сделали в рамках исключения .
никому не верю
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:30

Re: БМ БАНК

  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що всім імярекам що мають доступ до відділення слід негайно писати заяви на розрив і виривати грошенята а то буде поПадалка

писать можно , все что заблагорассудится , бумага все стерпит
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:34

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що всім імярекам що мають доступ до відділення слід негайно писати заяви на розрив і виривати грошенята а то буде поПадалка

писать можно , все что заблагорассудится , бумага все стерпит

Ви чому не написали?
А те що 2 рази були...це не доказ.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:36

  sens написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут http://www.bmbank.com.ua/ua/about_BM_Bank/main_indexes
є цифірь 755 - н4 та 413 - н5
Гроші є - чому імярекам не роздають? Шо задумали?
Роздають. Й рахунки закривають. А чого ви вирішили, що не роздають?


Досрочно не принимают заявления и не выдают,я был в отделении на этой неделе дважды , все пинают на смс-информирование ,и все . У самого первый депо 1 мая заканчивается и падает на карту , а второй - в конце декабря , так что про разрыв срочного депо и его выдачу вы все-таки погарячились , и второе,врядли если и выдали , то думаю это сделали в рамках исключения .

В якій цидулі це СМС інформування прописане?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:24

Гроші є - чому імярекам не роздають? Шо задумали?[/quote]Роздають. Й рахунки закривають. А чого ви вирішили, що не роздають?[/quote]

Досрочно не принимают заявления и не выдают,я был в отделении на этой неделе дважды , все пинают на смс-информирование ,и все . У самого первый депо 1 мая заканчивается и падает на карту , а второй - в конце декабря , так что про разрыв срочного депо и его выдачу вы все-таки погарячились , и второе,врядли если и выдали , то думаю это сделали в рамках исключения .[/quote]
В якій цидулі це СМС інформування прописане?[/quote]
сделать фотографию внутренней переписки в Банке у меня не было самоцелью , а вот забрать раньше срока в валюте это было самое оно :!:
никому не верю
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:25

Re: БМ БАНК

  Квесторе_поверніться написав:Ви чому не написали?
А те що 2 рази були...це не доказ

потому что досрочно не предусмотрено открытым договором , если вы об этом
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:54

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ви чому не написали?
А те що 2 рази були...це не доказ

потому что досрочно не предусмотрено открытым договором , если вы об этом
Принимают. Причину указываете инициатива банка через уведомление на сайте. Выдают сумма до 1 к€.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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