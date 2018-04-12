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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:04
Виглядає що всім імярекам що мають доступ до відділення слід негайно писати заяви на розрив і виривати грошенята а то буде поПадалка.
Тут ще шановний Представник був...дуже толковий.
Жаль що пішов. Слід йому подякувати.
Ось він би чітко все розтлумачив.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:28
BBC написав:
Роздають. Й рахунки закривають. А чого ви вирішили, що не роздають?
Досрочно не принимают заявления и не выдают,я был в отделении на этой неделе дважды , все пинают на смс-информирование ,и все . У самого первый депо 1 мая заканчивается и падает на карту , а второй - в конце декабря , так что про разрыв срочного депо и его выдачу вы все-таки погарячились , и второе,врядли если и выдали , то думаю это сделали в рамках исключения .
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:30
Квесторе_поверніться написав:
Виглядає що всім імярекам що мають доступ до відділення слід негайно писати заяви на розрив і виривати грошенята а то буде поПадалка
писать можно , все что заблагорассудится , бумага все стерпит
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:34
sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Виглядає що всім імярекам що мають доступ до відділення слід негайно писати заяви на розрив і виривати грошенята а то буде поПадалка
писать можно , все что заблагорассудится , бумага все стерпит
Ви чому не написали?
А те що 2 рази були...це не доказ.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:36
sens написав: BBC написав:
Роздають. Й рахунки закривають. А чого ви вирішили, що не роздають?
Досрочно не принимают заявления и не выдают,я был в отделении на этой неделе дважды , все пинают на смс-информирование
,и все . У самого первый депо 1 мая заканчивается и падает на карту , а второй - в конце декабря , так что про разрыв срочного депо и его выдачу вы все-таки погарячились , и второе,врядли если и выдали , то думаю это сделали в рамках исключения .
В якій цидулі це СМС інформування прописане?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:24
Гроші є - чому імярекам не роздають? Шо задумали?[/quote]Роздають. Й рахунки закривають. А чого ви вирішили, що не роздають?[/quote]
Досрочно не принимают заявления и не выдают,я был в отделении на этой неделе дважды , все пинают на смс-информирование
,и все . У самого первый депо 1 мая заканчивается и падает на карту , а второй - в конце декабря , так что про разрыв срочного депо и его выдачу вы все-таки погарячились , и второе,врядли если и выдали , то думаю это сделали в рамках исключения .[/quote]
В якій цидулі це СМС інформування прописане?[/quote]
сделать фотографию внутренней переписки в Банке у меня не было самоцелью , а вот забрать раньше срока в валюте это было самое оно
никому не верю
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:25
Квесторе_поверніться написав:
Ви чому не написали?
А те що 2 рази були...це не доказ
потому что досрочно не предусмотрено открытым договором , если вы об этом
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:54
sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Ви чому не написали?
А те що 2 рази були...це не доказ
потому что досрочно не предусмотрено открытым договором , если вы об этом
Принимают. Причину указываете инициатива банка через уведомление на сайте. Выдают сумма до 1 к€.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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