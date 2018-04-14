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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 470471472473

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:28

SWIFT перевод

  югин написав:Пришло сообщение:
Shanovnyi kliente! U zviazku iz prypynenniam AT "BM BANK" bankivskoi diialnosti povidomliaemo pro dostrokove prypynennia dohovoru. Info:0800305305, http://www.bmbank.com.ua

Звоню на горячую линию, говорю депозит заканчивается в июле, писал заявление на аккорд, отвечают нужно ещё раз прийти в аккорд, написать заявление на досрочный разрыв, и получить вклад + % на дату разрыва. Спрашиваю, на протяжении какого времени нужно явиться в аккорд, отвечает информации пока такой нет, перезвоните через час, но скорее всего до 15 мая!

Получил следующий ответ на email от Начальник центру підтримки та обслуговування клієнтів:
Если у Вас есть дополнительное соглашение, то Ваши средства будут переведены без Вашего участия в Марфин Банк. Когда будете средства забирать при себе иметь паспорт, код и дополнительное соглашение. Ваши средства будут Вас ожидать на счету Марфин Банка.
Muzzy
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 23:14

Muzzy А сроки какие!?Когда закончится депозит!?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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  #<1 ... 470471472473
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