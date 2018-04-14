югин написав:Пришло сообщение: Shanovnyi kliente! U zviazku iz prypynenniam AT "BM BANK" bankivskoi diialnosti povidomliaemo pro dostrokove prypynennia dohovoru. Info:0800305305, http://www.bmbank.com.ua
Звоню на горячую линию, говорю депозит заканчивается в июле, писал заявление на аккорд, отвечают нужно ещё раз прийти в аккорд, написать заявление на досрочный разрыв, и получить вклад + % на дату разрыва. Спрашиваю, на протяжении какого времени нужно явиться в аккорд, отвечает информации пока такой нет, перезвоните через час, но скорее всего до 15 мая!
Получил следующий ответ на email от Начальник центру підтримки та обслуговування клієнтів: Если у Вас есть дополнительное соглашение, то Ваши средства будут переведены без Вашего участия в Марфин Банк. Когда будете средства забирать при себе иметь паспорт, код и дополнительное соглашение. Ваши средства будут Вас ожидать на счету Марфин Банка.
югин написав:Muzzy А сроки какие!?Когда закончится депозит!?
Мой депозит как и ваш заканчивается в июле. По поводу сроков перевода- понятия не имею. Мой вопрос сотруднику банка касался необходимости похода в банк партнёр для написания заявления на досрочное расторжение договора при наличии доп соглашения, поскольку нахожусь за пределами Украины.