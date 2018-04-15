югин написав:Пришло сообщение: Shanovnyi kliente! U zviazku iz prypynenniam AT "BM BANK" bankivskoi diialnosti povidomliaemo pro dostrokove prypynennia dohovoru. Info:0800305305, http://www.bmbank.com.ua
Звоню на горячую линию, говорю депозит заканчивается в июле, писал заявление на аккорд, отвечают нужно ещё раз прийти в аккорд, написать заявление на досрочный разрыв, и получить вклад + % на дату разрыва. Спрашиваю, на протяжении какого времени нужно явиться в аккорд, отвечает информации пока такой нет, перезвоните через час, но скорее всего до 15 мая!
Получил следующий ответ на email от Начальник центру підтримки та обслуговування клієнтів: Если у Вас есть дополнительное соглашение, то Ваши средства будут переведены без Вашего участия в Марфин Банк. Когда будете средства забирать при себе иметь паспорт, код и дополнительное соглашение. Ваши средства будут Вас ожидать на счету Марфин Банка.
югин написав:Muzzy А сроки какие!?Когда закончится депозит!?
Мой депозит как и ваш заканчивается в июле. По поводу сроков перевода- понятия не имею. Мой вопрос сотруднику банка касался необходимости похода в банк партнёр для написания заявления на досрочное расторжение договора при наличии доп соглашения, поскольку нахожусь за пределами Украины.
Для тих у кого депозит ще незавершився (у мене через 9 місяців, сума незначна у мене-так копійки, бо розумів що за Банк), потрібно чекати СМС (тобто зараз сказали все рівно в Київ їхати не треба), після того як прийде СМС:
є 2 варіанти
1) Це поїхати у Київ
2) Сказав, що з Харкова мені далеко, заради депозиту їхати, піти до ВТБ на Чернишевського який (ну у Вашому місті є своя Регіональна Філія ВТБ) показати цю СМС, паспорт і т.і, і вони зроблять у них депозит з +1% від їхніх умов - до того ж строку приблизно (терміну закінчення) який би був у ВТБ Банку
Ось така на сьогодні інформація, у кого є щось інше ділимося тут
Валюту отгрузили без проблем.Подписал Дод.договор до Договору вкладу, через 2 часа на карточку капнула сумма, еще через час подвезли валюту в банк. Вклад заканчивался в июле.
Никаких записей, никаких смс-ок и звонков получается ждать не надо.
В четверг прошлый девушка позвонила - обьяснила ситуацию с вкладом, спросила когда удобно мне явиться в банк. А сегодня на меня посмотрели - типа кто вам звонил, какая предварительная запись. А раз пришел - значит работаем...