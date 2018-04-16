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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 471472473474>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:28

SWIFT перевод

  югин написав:Пришло сообщение:
Shanovnyi kliente! U zviazku iz prypynenniam AT "BM BANK" bankivskoi diialnosti povidomliaemo pro dostrokove prypynennia dohovoru. Info:0800305305, http://www.bmbank.com.ua

Звоню на горячую линию, говорю депозит заканчивается в июле, писал заявление на аккорд, отвечают нужно ещё раз прийти в аккорд, написать заявление на досрочный разрыв, и получить вклад + % на дату разрыва. Спрашиваю, на протяжении какого времени нужно явиться в аккорд, отвечает информации пока такой нет, перезвоните через час, но скорее всего до 15 мая!

Получил следующий ответ на email от Начальник центру підтримки та обслуговування клієнтів:
Если у Вас есть дополнительное соглашение, то Ваши средства будут переведены без Вашего участия в Марфин Банк. Когда будете средства забирать при себе иметь паспорт, код и дополнительное соглашение. Ваши средства будут Вас ожидать на счету Марфин Банка.
Muzzy
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 23:14

Muzzy А сроки какие!?Когда закончится депозит!?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 13:01

  югин написав:Muzzy А сроки какие!?Когда закончится депозит!?

Мой депозит как и ваш заканчивается в июле. По поводу сроков перевода- понятия не имею. Мой вопрос сотруднику банка касался необходимости похода в банк партнёр для написания заявления на досрочное расторжение договора при наличии доп соглашения, поскольку нахожусь за пределами Украины.
Muzzy
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:18

Про депозити

Зателефонував на горячу лінію 0 800 305 305

Для тих у кого депозит ще незавершився (у мене через 9 місяців, сума незначна у мене-так копійки, бо розумів що за Банк), потрібно чекати СМС (тобто зараз сказали все рівно в Київ їхати не треба), після того як прийде СМС:

є 2 варіанти

1) Це поїхати у Київ

2) Сказав, що з Харкова мені далеко, заради депозиту їхати, піти до ВТБ на Чернишевського який (ну у Вашому місті є своя Регіональна Філія ВТБ) показати цю СМС, паспорт і т.і, і вони зроблять у них депозит з +1% від їхніх умов - до того ж строку приблизно (терміну закінчення) який би був у ВТБ Банку

Ось така на сьогодні інформація, у кого є щось інше ділимося тут
vitalikss86
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:06

Re: БМ БАНК

Валюту отгрузили без проблем.Подписал Дод.договор до Договору вкладу, через 2 часа на карточку капнула сумма, еще через час подвезли валюту в банк.
Вклад заканчивался в июле.

Никаких записей, никаких смс-ок и звонков получается ждать не надо.

В четверг прошлый девушка позвонила - обьяснила ситуацию с вкладом, спросила когда удобно мне явиться в банк. А сегодня на меня посмотрели - типа кто вам звонил, какая предварительная запись. А раз пришел - значит работаем...
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:17

Vatsyk, а я бы не торопилась забирать :wink:
Как по мне, то чем позже забирать валютные вклады - тем выгоднее :D
В БМ валюта сейчас лежит под такие проценты, которых в других банках не было даже прошлым летом, не говоря уже о нынешних сиротских условиях по депозитам. Так зачем раньше времени трогать то, что хорошо лежит?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:15

lubopytnaya

:D Даа! Тонко и , самое главное, изящно! )))

Но! "Я бы не забрала" , "Я не заберу до последнего дня" или "Я сама то забрала еще на прошлой неделе"- разные вещи!)))

Так все ж таки - "жадность и отвага" или "как бы не было хуже" на кону? :? :? :D :D
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:35

  Vatsyk написав:Валюту отгрузили без проблем.Подписал Дод.договор до Договору вкладу, через 2 часа на карточку капнула сумма, еще через час подвезли валюту в банк.
Вклад заканчивался в июле.

Никаких записей, никаких смс-ок и звонков получается ждать не надо.

В четверг прошлый девушка позвонила - обьяснила ситуацию с вкладом, спросила когда удобно мне явиться в банк. А сегодня на меня посмотрели - типа кто вам звонил, какая предварительная запись. А раз пришел - значит работаем...

Вам в Киеве без смс расторгли договор и вернули средства в полном обьеме -??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:47

  sens написав:
  Vatsyk написав:Валюту отгрузили без проблем.Подписал Дод.договор до Договору вкладу, через 2 часа на карточку капнула сумма, еще через час подвезли валюту в банк.
Вклад заканчивался в июле.

Никаких записей, никаких смс-ок и звонков получается ждать не надо.

В четверг прошлый девушка позвонила - обьяснила ситуацию с вкладом, спросила когда удобно мне явиться в банк. А сегодня на меня посмотрели - типа кто вам звонил, какая предварительная запись. А раз пришел - значит работаем...

Вам в Киеве без смс расторгли договор и вернули средства в полном обьеме -??


Да, именно так, как я и описал...
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:02

  sens написав:
  Vatsyk написав:Валюту отгрузили без проблем.Подписал Дод.договор до Договору вкладу, через 2 часа на карточку капнула сумма, еще через час подвезли валюту в банк.
Вклад заканчивался в июле.

Никаких записей, никаких смс-ок и звонков получается ждать не надо.

В четверг прошлый девушка позвонила - обьяснила ситуацию с вкладом, спросила когда удобно мне явиться в банк. А сегодня на меня посмотрели - типа кто вам звонил, какая предварительная запись. А раз пришел - значит работаем...

Вам в Киеве без смс расторгли договор и вернули средства в полном обьеме -??

Я же писал, что да. Но возмущаются.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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