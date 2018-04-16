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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 471472473474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:41

  Vatsyk написав:lubopytnaya

:D Даа! Тонко и , самое главное, изящно! )))

Но! "Я бы не забрала" , "Я не заберу до последнего дня" или "Я сама то забрала еще на прошлой неделе"- разные вещи!)))

Так, я на этот вопрос уже ответила - "я бы не торопилась забирать"
До последнего дня вряд ли бы я тянула, но до предпоследнего или пред-предпоследнего могу подождать :D

Так все ж таки - "жадность и отвага" или "как бы не было хуже" на кону?

Конечно же, жадность и отвага :mrgreen:
Хотя, в данном случае даже и отвага не нужна, т.к. БМ-банку я верю :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:43

Re: БМ БАНК

  lubopytnaya написав:Конечно же, жадность и отвага


із таким девізом вам пряма дорога в криптовалюти :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:25

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Конечно же, жадность и отвага


із таким девізом вам пряма дорога в криптовалюти :)

Неее... там слишком много телодвижений надо делать, отслеживать тенденции и постоянно "держать руку на пульсе" - это не для меня.
У меня интересная и любимая работа, от которой я не могу и не хочу отвлекаться, поэтому дополнительно я могу позволить себе только лишь пассивный доход :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:31

  Vatsyk написав:
  sens написав:
  Vatsyk написав:Валюту отгрузили без проблем.Подписал Дод.договор до Договору вкладу, через 2 часа на карточку капнула сумма, еще через час подвезли валюту в банк.
Вклад заканчивался в июле.

Никаких записей, никаких смс-ок и звонков получается ждать не надо.

В четверг прошлый девушка позвонила - обьяснила ситуацию с вкладом, спросила когда удобно мне явиться в банк. А сегодня на меня посмотрели - типа кто вам звонил, какая предварительная запись. А раз пришел - значит работаем...

Вам в Киеве без смс расторгли договор и вернули средства в полном обьеме -??


Да, именно так, как я и описал...
интересно получается. Завтра на С.Петлюры буду в больнице забирать расходники,появлюсь с непристойным предложением отдать досрочно. Если все так как пишут форумчане,то не понимаю сотрудников в отделении,которые страдают и футболят клиентов в ожидании фантомного смс от банка,если в апреле не попаду,то после выходных в мае не вижу причины забрать свое
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:31

а ви працюєте із ФР,
чи ІФ, чи НПФ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:33

  greenozon написав:а ви працюєте із ФР,
чи ІФ, чи НПФ?
мабуть з ФСБ Q)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:45

  Muzzy написав:Мой депозит как и ваш заканчивается в июле. По поводу сроков перевода- понятия не имею. Мой вопрос сотруднику банка касался необходимости похода в банк партнёр для написания заявления на досрочное расторжение договора при наличии доп соглашения, поскольку нахожусь за пределами Украины.


а с чего гиволт? для лишних действий вроде нет никакой необходимости:

Вкладникам (клієнтам), які уклали з АТ «БМ БАНК» додаткові угоди до договорів банківського вкладу (депозиту) про перерахування по закінченню строку (терміну) зберігання суми вкладу та нарахованих на неї процентів на поточні рахунки в інших банківських установах (в тому числі в банках - партнерах: ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», ПАТ «МАРФІН БАНК» та ПАТ КБ «АКОРДБАНК»), суми вкладів та нарахованих процентів будуть перераховані на поточні рахунки вкладників (клієнтів) в банківських установах згідно умов договору банківського вкладу (депозиту).


у меня в конце мая, к примеру, заканчивается бм-овский и почти сразу марфиновский родной, оба-два лягут на счет
Arien
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