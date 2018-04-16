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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:41
Vatsyk написав:lubopytnaya
Даа! Тонко и , самое главное, изящно! )))
Но! "Я бы не забрала" , "Я не заберу до последнего дня" или "Я сама то забрала еще на прошлой неделе"- разные вещи!)))
Так, я на этот вопрос уже ответила - "я бы не торопилась забирать"
До последнего дня вряд ли бы я тянула, но до предпоследнего или пред-предпоследнего могу подождать
Так все ж таки - "жадность и отвага" или "как бы не было хуже" на кону?
Конечно же, жадность и отвага
Хотя, в данном случае даже и отвага не нужна, т.к. БМ-банку я верю
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 16 кві, 2018 20:43
lubopytnaya написав:
Конечно же, жадность и отвага
із таким девізом вам пряма дорога в криптовалюти
+50грн !
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Додано: Пон 16 кві, 2018 21:25
greenozon написав: lubopytnaya написав:
Конечно же, жадность и отвага
із таким девізом вам пряма дорога в криптовалюти
Неее... там слишком много телодвижений надо делать, отслеживать тенденции и постоянно "держать руку на пульсе" - это не для меня.
У меня интересная и любимая работа, от которой я не могу и не хочу отвлекаться, поэтому дополнительно я могу позволить себе только лишь пассивный доход
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 16 кві, 2018 21:31
Vatsyk написав: sens написав: Vatsyk написав:
Валюту отгрузили без проблем.Подписал Дод.договор до Договору вкладу, через 2 часа на карточку капнула сумма, еще через час подвезли валюту в банк.
Вклад заканчивался в июле.
Никаких записей, никаких смс-ок и звонков получается ждать не надо.
В четверг прошлый девушка позвонила - обьяснила ситуацию с вкладом, спросила когда удобно мне явиться в банк. А сегодня на меня посмотрели - типа кто вам звонил, какая предварительная запись. А раз пришел - значит работаем...
Вам в Киеве без смс расторгли договор и вернули средства в полном обьеме -??
Да, именно так, как я и описал...
интересно получается. Завтра на С.Петлюры буду в больнице забирать расходники,появлюсь с непристойным предложением отдать досрочно. Если все так как пишут форумчане,то не понимаю сотрудников в отделении,которые страдают и футболят клиентов в ожидании фантомного смс от банка,если в апреле не попаду,то после выходных в мае не вижу причины забрать свое
никому не верю
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Додано: Пон 16 кві, 2018 21:31
а ви працюєте із ФР,
чи ІФ, чи НПФ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: Пон 16 кві, 2018 21:33
greenozon написав:
а ви працюєте із ФР,
чи ІФ, чи НПФ?
мабуть з ФСБ Q)
никому не верю
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Додано: Пон 16 кві, 2018 21:45
Muzzy написав:
Мой депозит как и ваш заканчивается в июле. По поводу сроков перевода- понятия не имею. Мой вопрос сотруднику банка касался необходимости похода в банк партнёр для написания заявления на досрочное расторжение договора при наличии доп соглашения, поскольку нахожусь за пределами Украины.
а с чего гиволт? для лишних действий вроде нет никакой необходимости:
Вкладникам (клієнтам), які уклали з АТ «БМ БАНК» додаткові угоди до договорів банківського вкладу (депозиту) про перерахування по закінченню строку (терміну) зберігання суми вкладу та нарахованих на неї процентів на поточні рахунки в інших банківських установах (в тому числі в банках - партнерах: ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», ПАТ «МАРФІН БАНК» та ПАТ КБ «АКОРДБАНК»), суми вкладів та нарахованих процентів будуть перераховані на поточні рахунки вкладників (клієнтів) в банківських установах згідно умов договору банківського вкладу (депозиту).
у меня в конце мая, к примеру, заканчивается бм-овский и почти сразу марфиновский родной, оба-два лягут на счет
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