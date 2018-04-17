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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 472473474475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:01

  Квесторе_поверніться написав:З 15 травня року 20018 картки банки перестають працювати. :(


вот Вы обожаете нагнетать в темах рос. дочек ) салом не корми, как говорится...

моя карта, к примеру, уже не работает, со вчера, но она ничего и не решает

мы говорим за доп. соглашения о незавершенных депо, по к-рым БМ делегирует свои обязательства банкам-партнерам, в моем случае, это Марфин. Доп. соглашение с 28/02 и действительно до даты завершения депо, после чего тело и проценты будут на марфиновском тек. счете. Я больше переживаю, если честно, за Марфин: его в очередной раз переделали.
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:27

  sens написав:Завтра появлюсь с непристойным предложением отдать досрочно.

И как всё прошло?
Ваше непристойное предложение нашло отклик в сердцах сотрудников банка? :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:32

  lubopytnaya написав:
  sens написав:Завтра появлюсь с непристойным предложением отдать досрочно.

И как всё прошло?
Ваше непристойное предложение нашло отклик в сердцах сотрудников банка? :wink:
не попал в банк,спасибо что напомнили.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:02

- Целый день готовился к первому сексу со своей девушкой.
- Ну, и как она ? Рассказывай, не томи.
- А она не пришла
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 06:52

  mustbe написав:- Целый день готовился к первому сексу со своей девушкой.
- Ну, и как она ? Рассказывай, не томи.
- А она не пришла

Поход в банк ассоциируются с сексом в первый раз с девушкой? Заведите хомячка.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:11

  sens написав:
  mustbe написав:- Целый день готовился к первому сексу со своей девушкой.
- Ну, и как она ? Рассказывай, не томи.
- А она не пришла

Поход в банк ассоциируются с сексом в первый раз с девушкой? Заведите хомячка.


Он может лопнуть. :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:58

  Ratatui написав:
  sens написав:
  mustbe написав:- Целый день готовился к первому сексу со своей девушкой.
- Ну, и как она ? Рассказывай, не томи.
- А она не пришла

Поход в банк ассоциируются с сексом в первый раз с девушкой? Заведите хомячка.


Он может лопнуть. :lol:

Тогда завидуем молча
никому не верю
sens
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