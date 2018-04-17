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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 18:01
Квесторе_поверніться написав:
З 15 травня року 20018 картки банки перестають працювати.
вот Вы обожаете нагнетать в темах рос. дочек ) салом не корми, как говорится...
моя карта, к примеру, уже не работает, со вчера, но она ничего и не решает
мы говорим за доп. соглашения о незавершенных депо, по к-рым БМ делегирует свои обязательства банкам-партнерам, в моем случае, это Марфин. Доп. соглашение с 28/02 и действительно до даты завершения депо, после чего тело и проценты будут на марфиновском тек. счете. Я больше переживаю, если честно, за Марфин: его в очередной раз переделали.
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Arien
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Додано: Вів 17 кві, 2018 21:27
sens написав:
Завтра появлюсь с непристойным предложением отдать досрочно.
И как всё прошло?
Ваше непристойное предложение нашло отклик в сердцах сотрудников банка?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 17 кві, 2018 21:32
lubopytnaya написав: sens написав:
Завтра появлюсь с непристойным предложением отдать досрочно.
И как всё прошло?
Ваше непристойное предложение нашло отклик в сердцах сотрудников банка?
не попал в банк,спасибо что напомнили.
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 17 кві, 2018 23:02
- Целый день готовился к первому сексу со своей девушкой.
- Ну, и как она ? Рассказывай, не томи.
- А она не пришла
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mustbe
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Додано: Сер 18 кві, 2018 06:52
mustbe написав:
- Целый день готовился к первому сексу со своей девушкой.
- Ну, и как она ? Рассказывай, не томи.
- А она не пришла
Поход в банк ассоциируются с сексом в первый раз с девушкой? Заведите хомячка.
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:11
sens написав: mustbe написав:
- Целый день готовился к первому сексу со своей девушкой.
- Ну, и как она ? Рассказывай, не томи.
- А она не пришла
Поход в банк ассоциируются с сексом в первый раз с девушкой? Заведите хомячка.
Он может лопнуть.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 кві, 2018 13:58
Ratatui написав: sens написав: mustbe написав:
- Целый день готовился к первому сексу со своей девушкой.
- Ну, и как она ? Рассказывай, не томи.
- А она не пришла
Поход в банк ассоциируются с сексом в первый раз с девушкой? Заведите хомячка.
Он может лопнуть.
Тогда завидуем молча
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 18 кві, 2018 16:24
Получил заказное письмо от банка. Мое ФИО - только на конверте. Письмо с датой и номером. Содержание - общие фразы, как последнее сообщение на сайте.
И 30 дней - считать от даты письма или от дня вручения его мне...
Ох, не зря писал тут в теме #сами_все_знаете_кто -"Де офіційна цидула???"
lubopytnaya написав:
я на этот вопрос уже ответила - "я бы не торопилась забирать"
Все ж таки забрала или нет? ))
Свои 6,5% я уже перемножил на 30 дней, увы
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Vatsyk
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Додано: Сер 18 кві, 2018 17:44
Vatsyk написав:
Все ж таки забрала или нет? ))
Нет, не забрала. Но мне и не предлагали
Ни СМС я пока не получала, ни заказных писем.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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