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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:29
sens написав:
не попал в банк,спасибо что напомнили.
А сегодня?
Щось мені з ТАС "щастить"
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