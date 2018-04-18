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Обслуговування в українських
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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 473474475476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:29

Re: БМ БАНК

  sens написав:не попал в банк,спасибо что напомнили.
А сегодня?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:43

утром был в отделении, все у кого депо заканчивается до 30 июня - ждите смс с приглашением в банк, остальные у кого позже - обещают рассчитаться в мае до конца месяца. Выплачивают по срокам окончания, согласованным с НБУ.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:47

  Lost написав:утром был в отделении, все у кого депо заканчивается до 30 июня - ждите смс с приглашением в банк, остальные у кого позже - обещают рассчитаться в мае до конца месяца. Выплачивают по срокам окончания, согласованным с НБУ.

Только такой календарик выплат есть в НБУ,а для рядовых клиентов существуют карты Таро и кофейная гуща,в самом отделении пинают на КЦ,а КЦ разводит рученки
никому не верю
sens
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