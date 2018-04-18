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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:29
sens написав:
не попал в банк,спасибо что напомнили.
А сегодня?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:43
утром был в отделении, все у кого депо заканчивается до 30 июня - ждите смс с приглашением в банк, остальные у кого позже - обещают рассчитаться в мае до конца месяца. Выплачивают по срокам окончания, согласованным с НБУ.
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Lost
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:47
Lost написав:
утром был в отделении, все у кого депо заканчивается до 30 июня - ждите смс с приглашением в банк, остальные у кого позже - обещают рассчитаться в мае до конца месяца. Выплачивают по срокам окончания, согласованным с НБУ.
Только такой календарик выплат есть в НБУ,а для рядовых клиентов существуют карты Таро и кофейная гуща,в самом отделении пинают на КЦ,а КЦ разводит рученки
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:34
Lost написав:
утром был в отделении, все у кого депо заканчивается до 30 июня - ждите смс с приглашением в банк, остальные у кого позже - обещают рассчитаться в мае до конца месяца. Выплачивают по срокам окончания, согласованным с НБУ.
Вам отказали в досрочном разрыве или вы не просили?
Щось мені з ТАС "щастить"
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