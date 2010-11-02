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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 473474475476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:29

Re: БМ БАНК

  sens написав:не попал в банк,спасибо что напомнили.
А сегодня?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:43

утром был в отделении, все у кого депо заканчивается до 30 июня - ждите смс с приглашением в банк, остальные у кого позже - обещают рассчитаться в мае до конца месяца. Выплачивают по срокам окончания, согласованным с НБУ.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:47

  Lost написав:утром был в отделении, все у кого депо заканчивается до 30 июня - ждите смс с приглашением в банк, остальные у кого позже - обещают рассчитаться в мае до конца месяца. Выплачивают по срокам окончания, согласованным с НБУ.

Только такой календарик выплат есть в НБУ,а для рядовых клиентов существуют карты Таро и кофейная гуща,в самом отделении пинают на КЦ,а КЦ разводит рученки
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:34

  Lost написав:утром был в отделении, все у кого депо заканчивается до 30 июня - ждите смс с приглашением в банк, остальные у кого позже - обещают рассчитаться в мае до конца месяца. Выплачивают по срокам окончания, согласованным с НБУ.

Вам отказали в досрочном разрыве или вы не просили?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:16

Re: БМ БАНК

Свет в конце тоннеля близок...

Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 01.06.2018 АТ "БМ БАНК" припиняє роботу систем "Клієнт-банк" та "Інтернет-Банкінг для фізичних осіб". Звертаємо Вашу увагу на те, що останній робочий день систем - 31.05.2018.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:51

Re: БМ БАНК

На сайте банка появилось сообщение:

"Шановні клієнти та вкладники!
У зв’язку із погодженням Національним банком України Плану припинення банківської діяльності АТ «БМ БАНК» без припинення юридичної особи, затвердженого рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БМ БАНК», які відбулися 19 березня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, АТ «БМ БАНК» повідомляє Вас про дострокове припинення зобов‘язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, та пропонує звернутись до відділення АТ «БМ БАНК» за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченко, буд. 37/122 , з метою отримання належних Вам грошових коштів та закриття рахунків.
Звертаємо Вашу увагу, що у разі відсутності вкладника та іншого кредитора у місці виконання зобов'язання або ухилення його від прийняття виконання зобов'язання, АТ «БМ БАНК» у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора перерахує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, належні вкладнику або іншому кредитору, у депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу відповідно до законодавства України (більш детальна інформація про нотаріуса буде розміщена на сайті АТ «БМ БАНК» http://www.bmbank.com.ua).
Вкладникам (клієнтам), які уклали з АТ «БМ БАНК» додаткові угоди до договорів банківського вкладу (депозиту) про перерахування по закінченню строку (терміну) зберігання суми вкладу та нарахованих на неї процентів на поточні рахунки в інших банківських установах (в тому числі в банках - партнерах: ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», ПАТ «МАРФІН БАНК» та ПАТ КБ «АКОРДБАНК»), суми вкладів та нарахованих процентів будуть перераховані на поточні рахунки вкладників (клієнтів) в банківських установах згідно умов договору банківського вкладу (депозиту).
З усіх питань, пов’язаних з цим повідомленням, просимо звертатись до відділення АТ «БМ БАНК» за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 37/122 або за телефоном: +38 (044) 499-01-01 в робочі дні з 09.00 до 18.00 години."

Значит ли это, что можно идти в отделение и забирать депозит досрочно или нужно ещё ждать смс?
Andrew75
 
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