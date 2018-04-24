RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
БМ БАНК

БМ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 474475476477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:57

мне отказались вернуть депо, заканчивающее в след. году, оставил заявление на досрочный разрыв, посмотрим что ответят.
demichh
 
Повідомлень: 1720
З нами з: 09.12.10
Подякував: 95 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:04

Re: БМ БАНК

  demichh написав:досрочный разрыв

З втратою нарахованих %?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24466
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:55

Банк рубає останні кінці -



24.04.2018
АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб»
Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 01.06.2018 АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб». Звертаємо Вашу увагу на те, що останній робочий день систем – 31.05.2018.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1927
З нами з: 01.06.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:59

  greenozon написав:Банк рубає останні кінці -



24.04.2018
АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб»
Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 01.06.2018 АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб». Звертаємо Вашу увагу на те, що останній робочий день систем – 31.05.2018.

Теплу лінію коли відключають?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24466
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 474475476477
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5584, 5585, 5586
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
55851 7173467
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 22:15
IMPRINTER
А-Банк 1 ... 986, 987, 988
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9871 1417800
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 22:08
Вкладчик1234
ВТБ Банк 1 ... 1283, 1284, 1285
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12849 2481310
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 21:26
Михалыч
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.