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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:57
мне отказались вернуть депо, заканчивающее в след. году, оставил заявление на досрочный разрыв, посмотрим что ответят.
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demichh
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Додано: Вів 24 кві, 2018 16:04
demichh написав:
досрочный разрыв
З втратою нарахованих %?
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Додано: Вів 24 кві, 2018 20:55
Банк рубає останні кінці -
24.04.2018
АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб»
Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 01.06.2018 АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб». Звертаємо Вашу увагу на те, що останній робочий день систем – 31.05.2018.
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greenozon
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Додано: Вів 24 кві, 2018 20:59
greenozon написав:
Банк рубає останні кінці -
24.04.2018
АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб»
Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 01.06.2018 АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб». Звертаємо Вашу увагу на те, що останній робочий день систем – 31.05.2018.
Теплу лінію коли відключають?
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Додано: Сер 25 кві, 2018 05:56
Квесторе_поверніться написав:
Теплу лінію коли відключають?
До завершення розрахунків з останнім клієнтом відключати не повинні, але можуть зробити дзвінки на теплу лінію платними.
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Sanio
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