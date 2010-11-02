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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 474475476477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:57

мне отказались вернуть депо, заканчивающее в след. году, оставил заявление на досрочный разрыв, посмотрим что ответят.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:04

Re: БМ БАНК

  demichh написав:досрочный разрыв

З втратою нарахованих %?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:55

Банк рубає останні кінці -



24.04.2018
АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб»
Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 01.06.2018 АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб». Звертаємо Вашу увагу на те, що останній робочий день систем – 31.05.2018.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:59

  greenozon написав:Банк рубає останні кінці -



24.04.2018
АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб»
Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 01.06.2018 АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб». Звертаємо Вашу увагу на те, що останній робочий день систем – 31.05.2018.

Теплу лінію коли відключають?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 05:56

  Квесторе_поверніться написав:Теплу лінію коли відключають?

До завершення розрахунків з останнім клієнтом відключати не повинні, але можуть зробити дзвінки на теплу лінію платними.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:53

Скажите, банк берет мзду за снятие с дебетовой карты через сторонние п2п?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:55

Вообще, народ, какие у кого мысли - куда уходить? Не в плане агитации, а в плане мнения, информации?
la9
 
Повідомлень: 930
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Подякував: 162 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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  #<1 ... 474475476477
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