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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:57
мне отказались вернуть депо, заканчивающее в след. году, оставил заявление на досрочный разрыв, посмотрим что ответят.
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:04
Re: БМ БАНК
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:55
Банк рубає останні кінці -
24.04.2018
АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб»
Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 01.06.2018 АТ «БМ БАНК» припиняє роботу систем «Клієнт-банк» та «Інтернет-Банкінг для фізичних осіб». Звертаємо Вашу увагу на те, що останній робочий день систем – 31.05.2018.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 20:59
Теплу лінію коли відключають?
Додано: Сер 25 кві, 2018 05:56
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:53
Скажите, банк берет мзду за снятие с дебетовой карты через сторонние п2п?
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:55
Вообще, народ, какие у кого мысли - куда уходить? Не в плане агитации, а в плане мнения, информации?
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:42
у підпілля
але там гроші будуть пропадати, тому вибирайте - до кольору до вибору
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:55
да есть эта таблица в закладках браузера... Думал, может уважаемое общество свинорылов что-то посоветует конкретное)))
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:16
О конкретике надо думать, когда придет СМС или письмо: "заберите свой депозит"
А до этого нет смысла выбирать конкретику, т.к. всё меняется день ото дня.
Жадность и Отвага!
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